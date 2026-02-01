Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Астън Вила се провали срещу десет от Брентфорд

Астън Вила се провали срещу десет от Брентфорд

  • 1 фев 2026 | 18:37
  • 1308
  • 1

Астън Вила допусна втора поредна домакинска загуба в първенството. Отборът на Унай Емери отстъпи с 0:1 на Брентфорд, въпреки че игра с човек повече от края на първото полувреме. Кевин Шаде получи червен картон в 42-ата минута, но в добавеното време на първата част Данго Уатара отбеляза единствения гол в мача. С тази победа Брентфорд се изкачи на седмо място и изостава само на три точки от Ливърпул. Бирмингамци пък изостават на седем точки от лидера Арсенал.

Проблемите с контузии във Вила накараха Емери да пусне като титуляри пристигналите преди няколко дни Тами Ейбрахам и Дъглас Луис, който направи повторен дебют за домакините. Именно Ейбрахам пропусна добра възможност през първото полувреме. Луис пък можеше да се отчете с асистенция, ако Езри Конса бе уцели вратата с удар от въздуха. Малко преди почивката Шаде бе изгонен за нарушение срещу Мати Кеш. Въпреки това Брентфорд поведе след прекрасен удар на Уатара от малък ъгъл.

След почивката бирмингамци доминираха и правеха опит след опит да стигнат до изравняване. Още в началото на втората част Ейбрахам се разписа, но попадението бе отменено, тъй като топката бе излязла от терена преди да започне атаката. Последваха серия от атаки, но до гол не се стигна. Удари на Кеш, Луис и Роджърс бяха спасени от Келехър, който изигра страхотен мач и не допусна топката да се озове в мрежата му.

Снимки: Imago

