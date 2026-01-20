Александър Димитров: Приляга на националния отбор да играе на най-добрите стадиони

Националният селекционер Александър Димитров говори пред българските медии в Анталия. Специалистът заяви, че "лъвовете" трябва да играят на най-добрите стадиони, отговаряйки на въпрос за новото съоръжение на ЦСКА.

"Изостваме като инфраструктира от доста държави. Изграждането на нови стадиони трябва да бъде приоритет. С новия стадион на ЦСКА трябва да се гордеем, че ще имаме такова съоръжение. Приляга на националния отбор да играе на най-добрите стадиони", обясни за финал Димитров.