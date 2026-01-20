Александър Димитров дава брифинг в Анталия - очаквайте на живо!

Националният селекционер Александър Димитров ще говори пред българските медии в Анталия. Специалистът наблюдава изявите на родните отбори в проверките заедно със своя асистент Явор Вълчинов. Вчера стана ясно, че националният отбор на България ще участва на турнира FIFA Series 2026 през март в Индонезия, заедно с домакините, Соломонови острови и Сейнт Китс и Невис. Брифингът на треньора ще започне в 10:00 часа и ще бъде излъчен на живо в Sportal.bg.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия