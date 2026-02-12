Нотингам Форест вече започна преговори с потенциалния четвърти мениджър за сезона

Ръководството на Нотингам Форест е започнало разговори с бившия мениджър на Уулвърхамптън Витор Перейра, съобщава “Би Би Си”. Клубът късно снощи уволни Шон Дайч, който се задържа на поста 114 годни. Така от началото на сезона Нотингам Форест вече се раздели с трима мениджъри - Нуно Еспирито Санто, Анге Постекоглу и Дайч.

Перейра през миналия сезон си спечели много похвали с това, че успя да задържи Уулвърхамптън в Премиър лийг. През септември той подписа нов тригодишен договор с "вълците", но през ноември португалецът бе уволнен, след като отборът спечели две точки в десет мача.

Форест в момента е само на три точки над зоната на изпадащите в Премиър лийг. В Лига Европа отборът ще се изправи срещу Фенербахче в битка за място на 1/8-финалите.

