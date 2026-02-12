Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам Форест вече започна преговори с потенциалния четвърти мениджър за сезона

Нотингам Форест вече започна преговори с потенциалния четвърти мениджър за сезона

  • 12 фев 2026 | 11:18
  • 1322
  • 0
Нотингам Форест вече започна преговори с потенциалния четвърти мениджър за сезона

Ръководството на Нотингам Форест е започнало разговори с бившия мениджър на Уулвърхамптън Витор Перейра, съобщава “Би Би Си”. Клубът късно снощи уволни Шон Дайч, който се задържа на поста 114 годни. Така от началото на сезона Нотингам Форест вече се раздели с трима мениджъри - Нуно Еспирито Санто, Анге Постекоглу и Дайч.

Перейра през миналия сезон си спечели много похвали с това, че успя да задържи Уулвърхамптън в Премиър лийг. През септември той подписа нов тригодишен договор с "вълците", но през ноември португалецът бе уволнен, след като отборът спечели две точки в десет мача.

Форест в момента е само на три точки над зоната на изпадащите в Премиър лийг. В Лига Европа отборът ще се изправи срещу Фенербахче в битка за място на 1/8-финалите.

Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч
Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

  • 12 фев 2026 | 09:45
  • 1944
  • 0
Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

  • 12 фев 2026 | 09:26
  • 7139
  • 3
Атлетико Мадрид и Барселона излизат в суперсблъсък за Купата на краля

Атлетико Мадрид и Барселона излизат в суперсблъсък за Купата на краля

  • 12 фев 2026 | 07:05
  • 8220
  • 8
Арсенал иска да си върне преднината на върха

Арсенал иска да си върне преднината на върха

  • 12 фев 2026 | 06:33
  • 5079
  • 5
Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

  • 12 фев 2026 | 06:01
  • 3157
  • 0
Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

  • 12 фев 2026 | 05:32
  • 2481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 9554
  • 52
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 8368
  • 36
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 6795
  • 0
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 4618
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 8708
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 9344
  • 27