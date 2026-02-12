Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

Нотингам Форест е в търсене на четвърти мениджър през настоящия бурен сезон, след като уволни Шон Дайч. Специалистът беше освободен след нулевото равенство във Висшата лига срещу последния в класирането на Уулвърхамптън в сряда вечер, след като беше начело на английския тим само 114 дни.
Неуспехът на Форест да реализира нито един от многобройните си шансове срещу Уулвърхамптън остави отбора само на 3 точки над зоната на изпадащите.
„Футболен клуб Нотингам Форест може да потвърди, че Шон Дайч е освободен от задълженията си като старши треньор. Бихме искали да благодарим на Шон и неговия екип за усилията по време на престоя им в клуба и им желаем късмет в бъдеще. Към момента няма да правим допълнителни коментари“, гласи изявлението от клуба.
През миналия сезон Нотингам завърши на седмо място във Висшата лига под ръководството на Нуно Еспирито Санто, пропускайки участие в Шампионската лига след слабия завършек на сезона, но си осигури участие в европейските клубни турнири за първи път от 1995/1996. Еспирито Санто подписа нов тригодишен договор през юни 2025-а, но беше уволнен през септември след разрив в отношенията със собственика Евангелос Маринакис.
Бившият мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу беше бързо привлечен като заместник на португалеца, но издържа само 40 дни на поста и беше уволнен минути след загубата с 0:3 от Челси.
Впоследствие, на 21 октомври, Дайш стана третият мениджър на Нотингам Форест за сезона.