Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

Нотингам Форест е в търсене на четвърти мениджър през настоящия бурен сезон, след като уволни Шон Дайч. Специалистът беше освободен след нулевото равенство във Висшата лига срещу последния в класирането на Уулвърхамптън в сряда вечер, след като беше начело на английския тим само 114 дни.

Неуспехът на Форест да реализира нито един от многобройните си шансове срещу Уулвърхамптън остави отбора само на 3 точки над зоната на изпадащите.

„Футболен клуб Нотингам Форест може да потвърди, че Шон Дайч е освободен от задълженията си като старши треньор. Бихме искали да благодарим на Шон и неговия екип за усилията по време на престоя им в клуба и им желаем късмет в бъдеще. Към момента няма да правим допълнителни коментари“, гласи изявлението от клуба.

През миналия сезон Нотингам завърши на седмо място във Висшата лига под ръководството на Нуно Еспирито Санто, пропускайки участие в Шампионската лига след слабия завършек на сезона, но си осигури участие в европейските клубни турнири за първи път от 1995/1996. Еспирито Санто подписа нов тригодишен договор през юни 2025-а, но беше уволнен през септември след разрив в отношенията със собственика Евангелос Маринакис.

Бившият мениджър на Тотнъм Ангелос Постекоглу беше бързо привлечен като заместник на португалеца, но издържа само 40 дни на поста и беше уволнен минути след загубата с 0:3 от Челси.

Впоследствие, на 21 октомври, Дайш стана третият мениджър на Нотингам Форест за сезона.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.



We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further…