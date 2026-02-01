Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас не успя да победи Нотингам след цяло полуъвреме с човек повече

Кристъл Палас не успя да победи Нотингам след цяло полуъвреме с човек повече

  • 1 фев 2026 | 18:44
  • 281
  • 0

Нотингам Форест и Кристъл Палас завършиха наравно 1:1 в мач от 24-ия кръг на Премиър лийг. Морган Гибс-Уайт (5’) откри резултата в началото на двубоя. но домакините останаха с човек по-малко последната минута на първата част, когато Нико Уилямс бе изгонен за игра с ръка на голлинията, а Исмаила Сар (45+2’) изравни от последвалата дузпа.

Още в първите минути на двубоя Крис Ричардс проби в наказателното поле и падна. Реферът веднага даде сигнал, че дузпа няма, но бе повикан да прегледа ситуация с ВАР. Той отново потвърди решението си, че нарушение няма. Секунди по-късно от другата страна на игралното поле Морган Гибс-Уайт връхлетя една топка и откри в полза на домакините. Най-драматичният момент в средата дойде в добавеното време, когато Нико Уилямс изчисти с ръка топката след удар по посока на вратата сякаш е вратар, което му донесе директен червен картон. Исмаила Сар реализира отсъдената дузпа, а “орлите” получиха възможност да играят цяла втора част с човек повече.

Лондончани изиграха силно първо полувреме при числено равенство, но след почивката, когато бяха с играч повече на терена, всъщност нивото спадна драстично, а двата тима разделиха точките. Футболистите на Оливър Гласнер продължават негативната си серия и нямат успех в първенството в девет поредни двубоя без успех. От своя страна Нотингам продължава да демонстрира по-добра форма в последните мачове в преследване на спасението.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 32696
  • 257
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

  • 1 фев 2026 | 13:23
  • 983
  • 0
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 11158
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 10605
  • 5
Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

  • 1 фев 2026 | 10:07
  • 5916
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 3948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 31153
  • 126
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 58589
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 32696
  • 257
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 18495
  • 49
Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

  • 1 фев 2026 | 18:49
  • 3798
  • 6
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 37273
  • 47