Кристъл Палас не успя да победи Нотингам след цяло полуъвреме с човек повече

Нотингам Форест и Кристъл Палас завършиха наравно 1:1 в мач от 24-ия кръг на Премиър лийг. Морган Гибс-Уайт (5’) откри резултата в началото на двубоя. но домакините останаха с човек по-малко последната минута на първата част, когато Нико Уилямс бе изгонен за игра с ръка на голлинията, а Исмаила Сар (45+2’) изравни от последвалата дузпа.

Още в първите минути на двубоя Крис Ричардс проби в наказателното поле и падна. Реферът веднага даде сигнал, че дузпа няма, но бе повикан да прегледа ситуация с ВАР. Той отново потвърди решението си, че нарушение няма. Секунди по-късно от другата страна на игралното поле Морган Гибс-Уайт връхлетя една топка и откри в полза на домакините. Най-драматичният момент в средата дойде в добавеното време, когато Нико Уилямс изчисти с ръка топката след удар по посока на вратата сякаш е вратар, което му донесе директен червен картон. Исмаила Сар реализира отсъдената дузпа, а “орлите” получиха възможност да играят цяла втора част с човек повече.

Лондончани изиграха силно първо полувреме при числено равенство, но след почивката, когато бяха с играч повече на терена, всъщност нивото спадна драстично, а двата тима разделиха точките. Футболистите на Оливър Гласнер продължават негативната си серия и нямат успех в първенството в девет поредни двубоя без успех. От своя страна Нотингам продължава да демонстрира по-добра форма в последните мачове в преследване на спасението.

