  2. Англия
  • 12 дек 2025 | 19:36
Феновете във Великобритания поискаха от ФА да лобира за намаляване на "позорните" цени на билетите за Световното

Асоциацията на футболните привърженици във Великобритания определи ценовата структура за билетите за Мондиал 2026 като „скандална“.  Организацията се присъедини към Football Supporters Europe (FSE) в искането процесът на продажба да бъде спрян, за да могат фенските групи да проведат разговори с ФИФА относно ценовата политика на организацията. Освен това привържениците призоваха Футболната асоциация на Англия да лобира пред световната централа за намаляване на цените.

Огромното увеличение бе обявено вчера. На Световното първенство през 2022 г. в Катар мачовете от груповата фаза имаха фиксирани цени от 68,50 паунда, 164,50 паунда или 219 паунда. Но за мачовете Англия срещу Хърватия и Шотландия срещу Бразилия догодина билетите струват около 198 паунда, 373 паунда или 523 паунда.

Четвъртфиналите за всички отбори са £507, £757 и £1,073, а полуфиналите - £686, £1,819 и £2,363.

Най-евтините билети за финала са £3,119 - седем пъти по-скъпи, отколкото в Катар.

„Подкрепяме призивите на Football Supporters Europe за спиране на продажбата на билети и призоваваме Футболната асоциация да работи с други асоциации, за да оспори директно тези позорни цени“, се казва в изявление на организацията на феновете. „Призоваваме всички национални асоциации да се застъпят за своите привърженици, без които нямаше да има професионален мач.“

