  1. Sportal.bg
  2. Приятелски срещи
  3. Англия обяви контроли срещу два от финалистите на Световното

Англия обяви контроли срещу два от финалистите на Световното

  • 10 дек 2025 | 15:18
  • 566
  • 0

Националният отбор на Англия ще изиграе приятелски мачове срещу Уругвай и Япония през март, които ще бъдат последните две изяви на тима преди селекционерът Томас Тухел да направи избора си за състав за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Двата съперника на англичаните също са финалисти на Мондиал 2026.

„Трите лъва“ ще се изправят срещу Уругвай на 27 март, а четири дни по-късно - срещу Япония, като и двете срещи ще се проведат на стадион „Уембли“. Южноамериканците заемат 16-ото място в класацията на ФИФА за най-добрите национални тимове, докато „самураите“ са 18-и.

„Много сме доволни, че тези два мача бяха потвърдени в хода на подготовката ни за Световното първенство. Искахме да играем срещу два отбора, които са сред топ 20 в световната ранглиста, но и да тестваме себе си срещу опоненти извън Европа“, каза Томас Тухел.

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026
Англия също ще има две подготвителни срещи в Северна Америка преди турнира, който започва на 11 юни. Островитяните бяха изтеглени в група с Хърватия, Гана и Панама, а първият им двубой ще бъде на 17 юни срещу „ватрените“.

Снимки: Gettyimages

