Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за фенове на ЦСКА, двата клуба пак се захапаха

  • 11 фев 2026 | 16:16
  • 3931
  • 4

ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за запалянковци на ЦСКА, които искат да проследят предстоящото шампионатно “червено” дерби. То ще се играе на 14 февруари (събота) от 14:45 часа на стадион “Витоша”.

Клубовете публикуваха информация за срещата, но и в двете съобщения липсваше името на съперника.

“Армейци,

Билетите за предстоящето гостуване на ЦСКА на отбора от Бистрица от 21-ия кръг на Първа професионална лига са в продажба. Мачът ще се играе на 14 февруари (събота) от 14:45 ч. на ст. „Витоша“ в Бистрица, а цената на пропуските е 7,67 евро (15,00 лева).

За фенове на ЦСКА са отпуснати 300 билета. За гостуващия сектор те ще се продават само онлайн.

В деня на двубоя на място билети няма да се продават”, четем на сайта на ЦСКА.

“Билети в продажба за следващия мач на ЦСКА

Предстои двубой от XXI кръг на efbet Лига, в който ЦСКА излиза в събота, 14 февруари от 14:45 часа на стадион „Витоша“.

Билети за домакинския сектор ще се продават в офиса на клуба – бул. „Джеймс Баучер“ 12 от днес до петък, между 09:00 и 18:00 часа.

Пропуските за феновете на гостите ще се продават само чрез официалния сайт на Eventim:

Важно: В деня на мача на стадиона няма да се продават билети, затова се снабдете с пропуски предварително”, гласи съобщението на ЦСКА 1948.

