ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за фенове на ЦСКА, двата клуба пак се захапаха

ЦСКА 1948 отпусна 300 билета за запалянковци на ЦСКА, които искат да проследят предстоящото шампионатно “червено” дерби. То ще се играе на 14 февруари (събота) от 14:45 часа на стадион “Витоша”.
Клубовете публикуваха информация за срещата, но и в двете съобщения липсваше името на съперника.
“Армейци,
Билетите за предстоящето гостуване на ЦСКА на отбора от Бистрица от 21-ия кръг на Първа професионална лига са в продажба. Мачът ще се играе на 14 февруари (събота) от 14:45 ч. на ст. „Витоша“ в Бистрица, а цената на пропуските е 7,67 евро (15,00 лева).
За фенове на ЦСКА са отпуснати 300 билета. За гостуващия сектор те ще се продават само онлайн.
В деня на двубоя на място билети няма да се продават”, четем на сайта на ЦСКА.
“Билети в продажба за следващия мач на ЦСКА
Предстои двубой от XXI кръг на efbet Лига, в който ЦСКА излиза в събота, 14 февруари от 14:45 часа на стадион „Витоша“.
Билети за домакинския сектор ще се продават в офиса на клуба – бул. „Джеймс Баучер“ 12 от днес до петък, между 09:00 и 18:00 часа.
Пропуските за феновете на гостите ще се продават само чрез официалния сайт на Eventim:
Важно: В деня на мача на стадиона няма да се продават билети, затова се снабдете с пропуски предварително”, гласи съобщението на ЦСКА 1948.