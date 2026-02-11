Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

Бившият защитник и треньор на „червените“ Адалберт Зафиров анализира победата на ЦСКА с 2:0 над ЦСКА 1948 в четвъртфиналите за Купата на България. Той сподели своите впечатления от представянето на двата отбора и разясни защо според него турнирната надпревара трябва да бъде приоритет за тима.

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

„Очаквах победа, но тя дойде твърде лесно. ЦСКА игра това, което очаквахме. Двата фланга работеха, като този път работеше повече десният. Почти едно към едно с очакванията ни преди мача. Изненада ме противникът ЦСКА 1948, който абсолютно нищо не показа в тази среща. В крайна сметка, колкото ти позволи противникът, толкова играеш. Силният мач на ЦСКА не даде възможност на ЦСКА 1948 да покаже нещо повече“, каза Адалберт Зафиров.

Зафиров коментира и стратегическото значение на турнира в сравнение с битката в първенството:

„Пътят към Европа през Купата не може да не бъде труден. Остават най-добрите отбори в България. Пътят е труден, но е кратък. Първенството е дълъг маратон. Ние имаме да извървим целия втори полусезон, след това да се отделим в горната четворка. Там още трудни мачове имаш да изиграеш, които са предпоставка за контузии и умора. Там вече можеш да загубиш първенството. Купата, ако ЦСКА се съсредоточи изцяло към нея, според мен е най-лесният начин да се стигне до класиране в Европа.“

С този успех ЦСКА затвърди добрите впечатления от победата над Арда в първия пролетен кръг. Момчетата на Христо Янев вече са на полуфинал за Купата, като челните места в първенството също не изглеждат далеч.