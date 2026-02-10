Турицов: Боря се дълго време, ЦСКА трябва да е наслада за окото

Капитанът на ЦСКА Иван Турицов говори след успеха с 2:0 над ЦСКА 1948 в четвъртфиналите за Sesame Купа на България.

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

"Много сме радостни от победата и че продължаваме напред. От първата минута бяхме по-добрият отбор, сигурен съм. Чувството е невероятно, чакам този момент - да съм титуляр и капитан на ЦСКА се боря от доста дълго време, ще продължавам да го правя. Настроението в отбора е невероятно, всички се подкрепяме, това е благодарение на момчетата и треньорския щаб.

Ще продължава така и занапред. ЦСКА се бори всяка година на всички фронтове, ще продължим да работим и надграждаме, всички искаме - футболисти и фенове, ЦСКА да е наслада за окото. Малко се притеснявам пред Христо Янев да давам интервю", каза с усмивка десният защитник.

Снимки: Startphoto