Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Турицов: Боря се дълго време, ЦСКА трябва да е наслада за окото

Турицов: Боря се дълго време, ЦСКА трябва да е наслада за окото

  • 10 фев 2026 | 20:18
  • 407
  • 0

Капитанът на ЦСКА Иван Турицов говори след успеха с 2:0 над ЦСКА 1948 в четвъртфиналите за Sesame Купа на България.

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

"Много сме радостни от победата и че продължаваме напред. От първата минута бяхме по-добрият отбор, сигурен съм. Чувството е невероятно, чакам този момент - да съм титуляр и капитан на ЦСКА се боря от доста дълго време, ще продължавам да го правя. Настроението в отбора е невероятно, всички се подкрепяме, това е благодарение на момчетата и треньорския щаб.

Макс Ебонг: Нашата цел е да спечелим този турнир
Макс Ебонг: Нашата цел е да спечелим този турнир

Ще продължава така и занапред. ЦСКА се бори всяка година на всички фронтове, ще продължим да работим и надграждаме, всички искаме - футболисти и фенове, ЦСКА да е наслада за окото. Малко се притеснявам пред Христо Янев да давам интервю", каза с усмивка десният защитник.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

Обрат: върнаха стария час на дербито на Пловдив

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 5427
  • 2
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25899
  • 29
Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

Пастор с първи думи след ареста: Ще си понеса последствията

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 3852
  • 8
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75878
  • 278
Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

Велико Търново бе домакин на среща с клубовете от Северозападната Трета лига

  • 10 фев 2026 | 16:47
  • 1175
  • 1
17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

17-годишен талант с дебют като титуляр за Славия

  • 10 фев 2026 | 15:45
  • 1459
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75878
  • 278
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 203
  • 0
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25899
  • 29
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 31463
  • 79
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 17518
  • 14
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 24006
  • 18