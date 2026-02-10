Иван Стоянов: В събота на ЦСКА ще им е по-трудно

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след загубата на своя тим от ЦСКА в 1/4-финалите за Sesame Купа на България. “Червените” от Бистрица отстъпиха с 0:2 и отпаднаха от турнира.

“Има го това във футбола. Честито на победителите. Отстъпвахме в агресията, опитвахме се да градим атаките, както ние искахме. ЦСКА се бяха върнали и ни играха на контра. Така им се получаваха атаките. Несигурно начало. Доста непредизвикани грешки и по този начин дадохме инициативата на ЦСКА.

Това, което искахме, дадоха футболистите. Влязоха, имаха желание. Държахме повече топката, искахме да играем повече с нея, но понякога не се получава.

Моментна форма, затова не стартират Диало, Русев и Цонев. В момента другите са по-добре форма и затова те вземат участие.

Сега трябва да се възстановим и мислим за събота. Тогава мисля, че ще е по-тежко на ЦСКА.

На агресията отстъпвахме днес. Надявам се в събота да стоим както трябва”, заяви Стоянов.