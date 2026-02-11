Популярни
  Капело: Кристиано няма гения на Меси, Марадона или Феномена

Капело: Кристиано няма гения на Меси, Марадона или Феномена

  11 фев 2026 | 13:44
  • 1262
  • 1
Капело: Кристиано няма гения на Меси, Марадона или Феномена

Въпреки че се оттегли от треньорската професия през 2018 г., Фабио Капело продължава да анализира футбола. Той не се притеснява да изразява мнението си, независимо кой е обект на коментара му. Такъв е случаят с Кристиано Роналдо, чийто огромен талант Капело признава, но не го поставя на една маса с тези, които смята за най-великите.

Кристиано е изключителен голмайстор и невероятен атлет, но няма гения на Лионел Меси, Марадона или Роналдо Назарио“, заяви италианецът в предаването „Hat-Trick“ по египетския канал ON Sport.

“Този гений, който другите притежаваха, липсва при Кристиано. Той не може да бъде сравняван с тези тримата“, категоричен бе Капело.

Той също така не пропусна да похвали „красивия и много забавен футбол“ на Барса, но посочи и техните „дефекти“: „Слабостта на Барса е постоянната им зависимост от засадата. Понякога, заради няколко сантиметра, съперникът се оказва сам срещу вратаря.“

Стщо така Капело коментира егото и характера на играчите. С богатия си опит в управлението на пълни със звезди съблекални той си припомни „проблема“, който е имал в Реал Мадрид: „Бразилецът Роналдо беше негативен лидер, който организираше огромни партита и не искаше да тренира.“

Специалистът вижда сходни проблеми в днешния Реал Мадрид, като даде за пример жеста на Килиан Мбапе, който поиска от съотборниците си да не правят шпалир на Барса след загубата в Суперкупата на Испания: „Това означава, че треньорът вече няма власт и лидерство.“

Той също така коментира и настоящия момент за Джуд Белингам в мадридския клуб, където англичанинът е загубил водещата си роля: „При Анчелоти той имаше повече свобода на движение. Сега изглежда, че крилата му са подрязани… в застой е.“

