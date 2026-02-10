Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Белингам може да отсъства повече от очакваното

Белингам може да отсъства повече от очакваното

  • 10 фев 2026 | 21:08
  • 547
  • 0
Белингам може да отсъства повече от очакваното

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам може да се завърне в игра чак през април, след като получи травма в бедрото. Английският национал се контузи по време на мача срещу Райо Валекано.

Първоначалните прогнози бяха, че той ще бъде извън терените за около месец.

Според журналиста Рамон Алварес де Мон обаче, контузията може да се окаже по-сериозна. Съществува риск Белингам да пропусне до два месеца от сезона.

През настоящата кампания в Ла Лига Белингам е взел участие в 18 мача, в които е отбелязал 4 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

  • 10 фев 2026 | 16:59
  • 16443
  • 14
Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

  • 10 фев 2026 | 16:49
  • 1267
  • 0
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 1600
  • 1
Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

  • 10 фев 2026 | 16:24
  • 2553
  • 2
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 4328
  • 0
Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 1075
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 91801
  • 431
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 11071
  • 26
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 31034
  • 42
Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

Челси 1:0 Лийдс, Жоао Педро даде преднина на домакините

  • 10 фев 2026 | 20:32
  • 2677
  • 5
Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 21:09
  • 1512
  • 1
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 26321
  • 23