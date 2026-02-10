Белингам може да отсъства повече от очакваното

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам може да се завърне в игра чак през април, след като получи травма в бедрото. Английският национал се контузи по време на мача срещу Райо Валекано.
Първоначалните прогнози бяха, че той ще бъде извън терените за около месец.
Според журналиста Рамон Алварес де Мон обаче, контузията може да се окаже по-сериозна. Съществува риск Белингам да пропусне до два месеца от сезона.
През настоящата кампания в Ла Лига Белингам е взел участие в 18 мача, в които е отбелязал 4 гола.
Снимки: Gettyimages