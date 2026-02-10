Белингам може да отсъства повече от очакваното

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам може да се завърне в игра чак през април, след като получи травма в бедрото. Английският национал се контузи по време на мача срещу Райо Валекано.

Първоначалните прогнози бяха, че той ще бъде извън терените за около месец.

🚨La lesión de Bellingham no tiene pinta que le deje fuera de competición solo un mes. Podría alargarse hasta los dos meses. pic.twitter.com/2zd5pCngRD — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 10, 2026

Според журналиста Рамон Алварес де Мон обаче, контузията може да се окаже по-сериозна. Съществува риск Белингам да пропусне до два месеца от сезона.

През настоящата кампания в Ла Лига Белингам е взел участие в 18 мача, в които е отбелязал 4 гола.

