Целият състав на Реал Мадрид се събра на вечеря преди ключовата част от сезона

Играчите на Реал Мадрид демонстрираха сплотеност и отборен дух преди ключовата част от сезона, в която предстоят елиминациите в Шампионската лига и финалната битка с Барселона за титлата в Ла Лига.

Футболистите на “Кралския клуб” се събраха на вечеря в новия екслузивен ресторант “61” в Мадрид, който бързо се превърна в предпочитан от звездите Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Именно бразилецът публикува снимка от събирането в социалните мрежи, като тя беше споделена от капитана Даниел Карвахал и Дани Себайос с посланията “отбор” и “заедно”, докато крилото добави седем сърца. Може да се види, че на вечерята не са присъствали наставникът Алваро Арбелоа и неговият треньорски щаб, но за сметка на това на нея са били всички 24 играчи от състава, включително контузените футболисти като Едер Милитао, Джуд Белингам и Родриго.