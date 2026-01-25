Шлотербек не поставя срок за решението за бъдещето си

Защитникът Нико Шлотербек не поставя срок за решението за бъдещето си на този етап. 27-годишният германски футболен национал има още година и половина под договор с Борусия (Дортмунд), но медии в страната от месеци твърдят, че той няма да преподпише ще бъде продаден през лятото.

Борусия (Дортмунд) се възползва максимално от гафа на Байерн и намали разликата с баварците

"Все някой ден ще поставя срок за решението ми. За момента обаче се доверявам на инстинктите ми. Ще взема това решение, но няма да го обявявам публично", заяви Шлотербек за Sky TV след победата с 3:0 срещу Унион (Берлин) вчера, в която се разписа за втория гол в мача.

Nico Schlotterbeck:



"I have set myself a deadline, but I'm not going to say when that is. Definitely before the summer, though. I feel at home here. It won't be an easy decision."



🗞 @SkySportDE #BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) January 24, 2026

"Аз съм човек, който се води от интуицията си. Ще седна с татко и Кевен [б.ред. - брат на футболиста] и ще взема решение. Все още не съм сигурен какво ще бъде то", добави бранителят.

Спортният директор Ларс Рикен добави: "Намираме се във времена, в които футболистите сменят клубовете с все по-бързи темпове. Ако той остане, това ще бъде страхотно за нас. В Дортмунд имахме играчи като Матс Хумелс и Юрген Колер, а той е следващото голямо име. Надявам се да остане".

Следвай ни:

Снимки: Imago