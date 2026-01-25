Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Шлотербек не поставя срок за решението за бъдещето си

Шлотербек не поставя срок за решението за бъдещето си

  • 25 яну 2026 | 14:26
  • 252
  • 0

Защитникът Нико Шлотербек не поставя срок за решението за бъдещето си на този етап. 27-годишният германски футболен национал има още година и половина под договор с Борусия (Дортмунд), но медии в страната от месеци твърдят, че той няма да преподпише ще бъде продаден през лятото.

"Все някой ден ще поставя срок за решението ми. За момента обаче се доверявам на инстинктите ми. Ще взема това решение, но няма да го обявявам публично", заяви Шлотербек за Sky TV след победата с 3:0 срещу Унион (Берлин) вчера, в която се разписа за втория гол в мача.

"Аз съм човек, който се води от интуицията си. Ще седна с татко и Кевен [б.ред. - брат на футболиста] и ще взема решение. Все още не съм сигурен какво ще бъде то", добави бранителят.

Спортният директор Ларс Рикен добави: "Намираме се във времена, в които футболистите сменят клубовете с все по-бързи темпове. Ако той остане, това ще бъде страхотно за нас. В Дортмунд имахме играчи като Матс Хумелс и Юрген Колер, а той е следващото голямо име. Надявам се да остане".

Снимки: Imago

