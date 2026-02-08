Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Кристиан Ромеро се извинил на съотборниците си, Томас Франк отново застана зад него

Кристиан Ромеро се извинил на съотборниците си, Томас Франк отново застана зад него

  • 8 фев 2026 | 13:32
  • 472
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк разкри, че Кристиан Ромеро се е извинил на своите съотборници за червения картон, който получи още в 29-ата минута на вчерашния двубой с Манчестър Юнайтед. Това бе шесто изгонване за аржентинеца, откакто той дебютира за "шпорите" през август 2021 - повече от всеки друг играч в Премиър лийг.

Това се случи дни, след като капитанът на Тотнъм за втори път разкритикува клубното ръководство за състоянието на състава и липсата на нови попълнения.

"Червеният картон си е червен картон. Гледах го пет пъти. Кути се опита да овладее топката. Когато играеш с агресия и страст, границата е тънка. В съблекалнята той се извини на своите съотборници. Той е един от най-важните ни играчи. Не е имал никакво намерение да получи червен картон. Той се извини на отбора и това ми е достатъчно в момента. Няма какво други да направя", заяви Томас Франк след загубата на "Олд Трафорд".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отново е време за "Льо Класик"

Отново е време за "Льо Класик"

  • 8 фев 2026 | 09:08
  • 1910
  • 1
Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

  • 8 фев 2026 | 09:03
  • 1443
  • 0
Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

  • 8 фев 2026 | 08:50
  • 1015
  • 0
Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

  • 8 фев 2026 | 08:48
  • 1118
  • 2
Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

  • 8 фев 2026 | 08:26
  • 1188
  • 0
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 2717
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 14210
  • 19
Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 33053
  • 20
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 12110
  • 5
11-те на Славия и Локомотив (Пд)

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

  • 8 фев 2026 | 13:31
  • 2158
  • 5
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 6840
  • 51
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 16807
  • 47