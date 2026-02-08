Кристиан Ромеро се извинил на съотборниците си, Томас Франк отново застана зад него

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк разкри, че Кристиан Ромеро се е извинил на своите съотборници за червения картон, който получи още в 29-ата минута на вчерашния двубой с Манчестър Юнайтед. Това бе шесто изгонване за аржентинеца, откакто той дебютира за "шпорите" през август 2021 - повече от всеки друг играч в Премиър лийг.
Това се случи дни, след като капитанът на Тотнъм за втори път разкритикува клубното ръководство за състоянието на състава и липсата на нови попълнения.
"Червеният картон си е червен картон. Гледах го пет пъти. Кути се опита да овладее топката. Когато играеш с агресия и страст, границата е тънка. В съблекалнята той се извини на своите съотборници. Той е един от най-важните ни играчи. Не е имал никакво намерение да получи червен картон. Той се извини на отбора и това ми е достатъчно в момента. Няма какво други да направя", заяви Томас Франк след загубата на "Олд Трафорд".