Кристиан Ромеро се извинил на съотборниците си, Томас Франк отново застана зад него

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк разкри, че Кристиан Ромеро се е извинил на своите съотборници за червения картон, който получи още в 29-ата минута на вчерашния двубой с Манчестър Юнайтед. Това бе шесто изгонване за аржентинеца, откакто той дебютира за "шпорите" през август 2021 - повече от всеки друг играч в Премиър лийг.

Това се случи дни, след като капитанът на Тотнъм за втори път разкритикува клубното ръководство за състоянието на състава и липсата на нови попълнения.

"Червеният картон си е червен картон. Гледах го пет пъти. Кути се опита да овладее топката. Когато играеш с агресия и страст, границата е тънка. В съблекалнята той се извини на своите съотборници. Той е един от най-важните ни играчи. Не е имал никакво намерение да получи червен картон. Той се извини на отбора и това ми е достатъчно в момента. Няма какво други да направя", заяви Томас Франк след загубата на "Олд Трафорд".

6 - Since making his Tottenham debut in August 2021, Cristian Romero has been sent off six times in all competitions, more than any other Premier League player during this period. Marching. pic.twitter.com/Pzj8HhxMQ7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2026