Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. След 8 мача без победа: Томас Франк още вярва, че е точният човек за Тотнъм

След 8 мача без победа: Томас Франк още вярва, че е точният човек за Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 03:52
  • 103
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк коментира серията от осем поредни мача без победа на отбора в Премиър лийг, като изрази пълна увереност в способностите си да ръководи тима.

Снощи "шпорите" допуснаха домакинска загуба с 1:2 от Нюкасъл, което ги остави на 16-о място в класирането.

„Убеден съм, че ще водя отбора и в мача срещу Арсенал. Разбирам въпроса и е лесно пръстът да бъде насочен към мен, но тук става въпрос за целия клуб“, заяви Франк.

Нюкасъл удари Тотнъм като гост и може би предопредели съдбата на Франк
Нюкасъл удари Тотнъм като гост и може би предопредели съдбата на Франк

„На 1000% съм сигурен, че съм правилният човек за тази работа, и на 1000% съм сигурен, че очаквах да се представим по-добре. Някои от моите предшественици тук, в Тотнъм, както и в други клубове, са губили самообладание, но ние трябва да останем единни и да подходим към всичко с хладен ум, заяви датчанинът.

„Справедливо е да се отбележи, че до известна степен страдаме от контузии. Имаме 11 контузени футболисти, а днес след 30-ата минута загубихме и Одобер. Също така е редно да се каже, че през последните години съставът на Нюкасъл е изграден по-добре. Така че се получи не най-добрата комбинация от фактори за нас. Но дори в такава ситуация имахме възможност да спечелим точки, ала не се възползвахме от нея“, изтъкна Томас Франк.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

  • 10 фев 2026 | 22:59
  • 1875
  • 0
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 15293
  • 46
Белингам може да отсъства повече от очакваното

Белингам може да отсъства повече от очакваното

  • 10 фев 2026 | 21:08
  • 1660
  • 0
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 14973
  • 36
Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 844
  • 0
От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 19:04
  • 3305
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 6413
  • 16
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 105115
  • 513
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 15293
  • 46
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 14973
  • 36
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 5379
  • 9
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 18682
  • 41