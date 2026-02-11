След 8 мача без победа: Томас Франк още вярва, че е точният човек за Тотнъм

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк коментира серията от осем поредни мача без победа на отбора в Премиър лийг, като изрази пълна увереност в способностите си да ръководи тима.

Снощи "шпорите" допуснаха домакинска загуба с 1:2 от Нюкасъл, което ги остави на 16-о място в класирането.

„Убеден съм, че ще водя отбора и в мача срещу Арсенал. Разбирам въпроса и е лесно пръстът да бъде насочен към мен, но тук става въпрос за целия клуб“, заяви Франк.

Нюкасъл удари Тотнъм като гост и може би предопредели съдбата на Франк

„На 1000% съм сигурен, че съм правилният човек за тази работа, и на 1000% съм сигурен, че очаквах да се представим по-добре. Някои от моите предшественици тук, в Тотнъм, както и в други клубове, са губили самообладание, но ние трябва да останем единни и да подходим към всичко с хладен ум, заяви датчанинът.

„Справедливо е да се отбележи, че до известна степен страдаме от контузии. Имаме 11 контузени футболисти, а днес след 30-ата минута загубихме и Одобер. Също така е редно да се каже, че през последните години съставът на Нюкасъл е изграден по-добре. Така че се получи не най-добрата комбинация от фактори за нас. Но дори в такава ситуация имахме възможност да спечелим точки, ала не се възползвахме от нея“, изтъкна Томас Франк.

Снимки: Gettyimages