Рууни: Тотнъм е в битката за оцеляване, Томас Франк изглежда остарял с 10 години

Формата на Тотнъм е такава, че отборът трябва да води реална битката за запазване на мястото си в елита до края на сезона, смята бившият капитан на Англия Уейн Рууни. В момента тимът на Томас Франк е на 15-о място, само на шест точки от зоната на изпадащите. През миналата кампания лондончани завършиха 17-и, заради което Анге Постекоглу впоследствие бе уволнен, въпреки че донесе на клуба дълго чакания трофей, печелейки финала в Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед.

"Трябва да се каже, че в настоящата си форма те са в битката оцеляване. Уест Хам влезе във форма в последно време, а Нотингам Форест също постига някои резултати. Не може да се мисли, че не са в битката за оцеляване. Мисля, че определено ще поглеждат назад, за да видят колко близо са останалите.

Съчувствам на Томас Франк, защото изглежда уморен, сякаш е остарял с 10 години. Ето какво му причини работата в Тотнъм за кратък период от време. Надявам се да продължат с него, защото е фантастичен мениджър, но мисля, че ще им бъде много трудно да го направят. Най-малко имаш нужда в такава ситуация капитанът ти редовно да бъде гонен или да е толкова шумен в социалните мрежи, колкото беше през седмицата", заяви Рууни.

Снимки: Imago