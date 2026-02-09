Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус отново подразни феновете на Валенсия

Винисиус отново подразни феновете на Валенсия

  • 9 фев 2026 | 13:19
  • 123
  • 0

Късно снощи Реал Мадрид спечели важен успех с 2:0 в гостуването си на Валенсия и се доближи само на точка от водача в класирането на Ла Лига. Една от звездите на тима - Винисиус не бе част от групата на Алваро Арбелоа за двубоя, но това не му попречи да реагира в социалните мрежи на успеха. Винисиус публикува снимка, празнуваща победата на Реал Мадрид над Валенсия, и добави: „Победихме ги!!!!“, последвана от смеещо се емоджи. Бразилецът пропусна двубоя поради наказание за натрупани жълти картони, което на практика му спести сблъсък с феновете на едно от горещите места, създали един от най-големите скандали в своята кариера до момента.

Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия
Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

Винисиус се замеси в сериозен скандал на “Местая” през май 2023 година, който доведе до първите в Испания осъдителни присъди от осем месеца затвор за привърженици на “прилепите”, заради расистки обиди. От тогава отношенията между крилото и феновете на Валенсия продължават да бъдат силно обтегнати. В социалните мрежи дори се появиха предположения, че играчът може да си е издействал целенасочено пети жълт картон, за да пропусне именно тази среща.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

  • 9 фев 2026 | 10:22
  • 6970
  • 5
В Барселона отказали 30 милиона за Бернал

В Барселона отказали 30 милиона за Бернал

  • 9 фев 2026 | 10:07
  • 2504
  • 0
Рууни: Тотнъм е в битката за оцеляване, Томас Франк изглежда остарял с 10 години

Рууни: Тотнъм е в битката за оцеляване, Томас Франк изглежда остарял с 10 години

  • 9 фев 2026 | 09:48
  • 3348
  • 2
Манчестър Юнайтед ще влезе в битка с Арсенал и Ювентус за Тонали

Манчестър Юнайтед ще влезе в битка с Арсенал и Ювентус за Тонали

  • 9 фев 2026 | 09:31
  • 5429
  • 2
Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни

Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни

  • 9 фев 2026 | 07:36
  • 1507
  • 0
Бернардо Силва: Ще се борим до самия край

Бернардо Силва: Ще се борим до самия край

  • 9 фев 2026 | 06:33
  • 2314
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 33370
  • 49
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 30895
  • 49
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 9981
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 4367
  • 21
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 9969
  • 0
Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

Желязна защита изведе Сиатъл Сийхоукс до втора титла от Супербоул

  • 9 фев 2026 | 05:20
  • 13696
  • 11