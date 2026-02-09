Винисиус отново подразни феновете на Валенсия

Късно снощи Реал Мадрид спечели важен успех с 2:0 в гостуването си на Валенсия и се доближи само на точка от водача в класирането на Ла Лига. Една от звездите на тима - Винисиус не бе част от групата на Алваро Арбелоа за двубоя, но това не му попречи да реагира в социалните мрежи на успеха. Винисиус публикува снимка, празнуваща победата на Реал Мадрид над Валенсия, и добави: „Победихме ги!!!!“, последвана от смеещо се емоджи. Бразилецът пропусна двубоя поради наказание за натрупани жълти картони, което на практика му спести сблъсък с феновете на едно от горещите места, създали един от най-големите скандали в своята кариера до момента.

Винисиус се замеси в сериозен скандал на “Местая” през май 2023 година, който доведе до първите в Испания осъдителни присъди от осем месеца затвор за привърженици на “прилепите”, заради расистки обиди. От тогава отношенията между крилото и феновете на Валенсия продължават да бъдат силно обтегнати. В социалните мрежи дори се появиха предположения, че играчът може да си е издействал целенасочено пети жълт картон, за да пропусне именно тази среща.

