Агентът на Ендрик: В Реал Мадрид играят 8 от 10-те най-добри футболисти в света

Агентът на бразилския нападател Ендрик коментира преминаването му под наем от Реал Мадрид в Лион. През януари младокът беше преотстъпен на френския клуб до края на сезона.

„Ако погледнете нападателите, ще видите, че 8 от 10-те най-добри играчи в света играят за Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, носител на наградата „Най-добър играч на годината на ФИФА“; Мбапе, един невероятен и изключителен играч; Джуд Белингам, великолепен футболист, способен да спечели приза „Играч на годината“; и Родриго, футболист, който решава изхода на много важни мачове в Шампионската лига. Напълно нормално е 18-годишен играч да дойде в такъв клуб и да има ограничено игрово време“, заяви Тиаго Фрейтас, който представлява Ендрик.

„Ендрик беше даден под наем на Лион за шест месеца. Решението е взето и той ще се завърне в Реал след края на сезона. Няма никаква неяснота или тайна по този въпрос. Споразумението е само за наем, без опция за закупуване, така че Ендрик ще се върне. Какво ще се случи през следващия сезон? Не мога да предскажа, но мога да кажа, че след края на този сезон Ендрик отново ще бъде играч на Реал Мадрид“, цитира думите на агента "АС".

До момента Ендрик е изиграл 6 мача за Лион, в които е отбелязал 5 гола и е направил една асистенция.

Снимки: Gettyimages