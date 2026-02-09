Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

  • 9 фев 2026 | 14:46
  • 328
  • 0

Капитанът на Реал Мадрид Даниел Карвахал е разочарован, че на него вече не се разчита, отбелязват медиите в Испания. По-рано през сезона защитникът лекуваше травма, но след възстановяването си се превърна в твърда резерва, като остана на пейката в осем от последните десет мача. В останалите два той записа по няколко минути в края.

34-годишният испанец не се появи в игра и срещу Валенсия в неделя, тъй като наставникът Алваро Арбелоа предпочете да пусне като титуляр юношата Давид Хименес, който дотогава имаше само един двубой в Ла Лига изобщо. В течение на мача, когато младокът се измори, вместо него влезе Трент Александър-Арнолд.

След края на срещата на “Местайя” камерите заснеха как Карвахал нервно коментира нещо с кондиционния треньор Антонио Пинтус.

За последно Дани Карвахал беше титуляр за Реал на 27 септември при загубата с 2:5 от Атлетико Мадрид.

