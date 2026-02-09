Мбапе се ядоса: Тези съдии са клоуни

Килиан Мбапе бе една от централните фигури по време на победата на Реал Мадрид срещу Валенсия с 2:0 в неделя вече. Той се отличи не само с гола си в добавеното време, който го превърна във водещ голмайстор в Европа, но и с разговор с четвъртия съдия, уловен от камерите на DAZN, както и с това, че беше една от основните мишени на феновете по трибуните на „Местайя“.

Малко преди края на първото полувреме срещу Мбапе бе отсъдена засада, след като той получи топката след изчистване от защитата на Валенсия. Французинът не разбра защо е маркирано нарушението на правилата и на почивката потърси обяснение от четвъртия рефер: „Как може да е засада? Искам обяснение.“

Арбитърът му отговори: „С камерата е трудно, съжалявам, ще говорим вътре.“ Самият играч прие предложението: „Добре, да влизаме вътре и ще ми обясниш, защото не разбирам.“

Вече в тунела към съблекалните французинът отново поиска обяснение от съдията: „Казваш ми да говорим, а дори не ме поглеждаш… честно. Казваш ми да говорим вътре, аз съм вътре, а ти не ми говориш.“ Виждайки, че четвъртият рефер го пренебрегва, Мбапе се обърна към Камавинга и му каза на френски: „Клоуни, тези съдии.“

🗣️ Kylian Mbappé: ¿Cómo puede ser eso fuera de juego?



🗣️ Cuarto ÁRBITRO: "Vamos a hablar dentro."



🗣️ Kylian Mbappé: "No lo entiendo."



🗣️ Kylian Mbappé: "Tú me dices de hablar dentro y luego no me hablas."



HONOR @KMbappe este es el nivel del arbitraje 🤢pic.twitter.com/wVSz9Qz8E6 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) February 8, 2026

Това не беше единственият инцидент с негово участие по време на мача. От сектора с най-активните привърженици на Валенсия се чуха скандирания срещу френския играч: „Мбапе, кучи сине…“

Мбапе обаче не отговори на провокациите.