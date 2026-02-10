Популярни
  Левски
  2. Левски
  Макун аут за двубоя с Лудогорец

Макун аут за двубоя с Лудогорец

  • 10 фев 2026 | 18:27
  • 468
  • 0

Венецуелският защитник Кристиан Макун не тренира с Левски на последното занимание на тима на Хулио Веласкес преди утрешното гостуване на Лудогорец от четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Това почти сигурно означава, че централният бранител няма да попадне в групата на "сините" за двубоя.

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

Макун пропусна и мача с Ботев (Враца) в неделя, като след срещата Веласкес обясни, че той е получил мускулен проблем в петък и от клуба са преценили, че не могат да рискуват с вкарването му в групата.

В негово отсъствие най-вероятно отново в центъра на защитата ще си партнират Кристиан Димитров и макенодският национал Никола Серафимов. "Сините" нямат резервен вариант за центъра на отбраната, като на този пост евентуално може да играе халфът Гашпер Търдин.

