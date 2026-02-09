Популярни
  БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски с близо 9600 евро за инцидента с Бърнард Текпетей от Лудогорец след мача за Суперкупа на България, спечелен от тима на Пер-Матиас Хьогмо с 1:0. Тогава група привърженици на "сините" обиждаха ганаеца на расова основа. Наказанието подлежи на обжалване, информират от "Бояна".

Ето решението на БФС:

Дисциплинарна комисия

Решения  -  09.02.2026 г.

Отложен за разглеждане инцидент след срещата за Супер Купа на България

Подлежащо на обжалване

За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.4 от ДП /2025/2026/ и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Левски” София с имуществена санкция в размер на 9586.72 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

