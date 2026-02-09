БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби Левски с близо 9600 евро за инцидента с Бърнард Текпетей от Лудогорец след мача за Суперкупа на България, спечелен от тима на Пер-Матиас Хьогмо с 1:0. Тогава група привърженици на "сините" обиждаха ганаеца на расова основа. Наказанието подлежи на обжалване, информират от "Бояна".

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Ето решението на БФС:



Дисциплинарна комисия



Решения - 09.02.2026 г.



Отложен за разглеждане инцидент след срещата за Супер Купа на България



Подлежащо на обжалване



За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата, на основание чл.37, ал.4 от ДП /2025/2026/ и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Левски” София с имуществена санкция в размер на 9586.72 евро.



Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.