Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 10015
  • 6
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

ПФК Левски и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие. Нападателят направи своя дебют за Левски на 17 февруари 2024 година при победата като гост над Пирин с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Със синята фланелка записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

ПФК „Левски“ благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Куршума се срещна с агента си

Куршума се срещна с агента си

  • 9 фев 2026 | 10:39
  • 3693
  • 0
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 5955
  • 26
БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

БФС обяви нарядите за лютите четвъртфинали за Купата на България

  • 9 фев 2026 | 09:45
  • 6462
  • 9
Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

Футболист от Втора лига се завърна във Волов-Шумен 2007

  • 9 фев 2026 | 08:23
  • 1685
  • 1
Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

  • 9 фев 2026 | 08:09
  • 1275
  • 0
Тревога в Гигант

Тревога в Гигант

  • 9 фев 2026 | 08:00
  • 1333
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 44022
  • 82
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 37777
  • 60
Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

Общо пет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:52
  • 11749
  • 4
Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

Ботев (Пд) скочи срещу съдиите за дербито: Мълчанието вече не е неутралитет, то е съучастие

  • 9 фев 2026 | 10:30
  • 5955
  • 26
Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

Само един български участник в третия ден на Милано – Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 07:19
  • 11405
  • 0