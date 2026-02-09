Популярни
  3. Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

  • 9 фев 2026 | 12:19
Акрам Бурас продължава да се развива в Левски и това не остава незабелязано в родината му Алжир. Там смятат, че скоро той ще бъде сред основните фигури в националния отбор.

„Акрам Бурас се оказа решаващ в събота при победата на Левски София над Ботев Враца. Този успех позволява на клуба да затвърди позицията си на върха на българското първенство. От своя страна Бурас направи четвъртата си асистенция във всички състезания през този сезон“, отчетоха в lagazettedufennec.

Две от асистенциите на Бурас са за първенство, а другите 2 – в турнира за Купата на България. Според запознати той е хванал и окото на клубове от Западна Европа, които следят изкъсо изявите му.

