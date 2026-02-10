Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Салах е започнал конкретни разговори с един от саудитските клубове

  • 10 фев 2026 | 18:35
  • 444
  • 0
Агентът на Мохамед Салах е започнал преговори със саудитския Ал-Итихад за трансфер на египтянина през лятото информира журналистът Санти Ауна. Според източника самият играч вече е много по-отворен за такъв ход в сравнение с преди около година, когато отново бе ухажван от Саудитска Арабия преди да подпише нов договор с Ливърпул.

От доста време богатите ръководители на саудитската лига искат да привлекат Салах като една от най-големите световни звезди, изповядващи исляма. След като Кристиано Роналдо започна своя бойкот в Ал-Насър и се заговори, че португалецът може да си тръгне през лятото, се появиха информации, че на Салах е предложена тройно по-голяма заплата, отколкото той получава в момента на "Анфийлд", за да замени Кристиано като емблемата на саудитското първенство.

Преговори обаче трябва да се водят и с Ливърпул, който със сигурност трябва да получи траснферна сума, тъй като през лятото ще остава още една година от договора на Салах с клуба.

Конкретно в Ал-Итихад, който е миналогодишния шампион, се готви сериозно обновяване на състава, след като през януари клубът се раздели с френските си звезди Карим Бензема и Н'Голо Канте. Договорът на Фабиньо пък изтича през юни.

Снимки: Imago

