Салах е започнал конкретни разговори с един от саудитските клубове

Агентът на Мохамед Салах е започнал преговори със саудитския Ал-Итихад за трансфер на египтянина през лятото информира журналистът Санти Ауна. Според източника самият играч вече е много по-отворен за такъв ход в сравнение с преди около година, когато отново бе ухажван от Саудитска Арабия преди да подпише нов договор с Ливърпул.

От доста време богатите ръководители на саудитската лига искат да привлекат Салах като една от най-големите световни звезди, изповядващи исляма. След като Кристиано Роналдо започна своя бойкот в Ал-Насър и се заговори, че португалецът може да си тръгне през лятото, се появиха информации, че на Салах е предложена тройно по-голяма заплата, отколкото той получава в момента на "Анфийлд", за да замени Кристиано като емблемата на саудитското първенство.

Преговори обаче трябва да се водят и с Ливърпул, който със сигурност трябва да получи траснферна сума, тъй като през лятото ще остава още една година от договора на Салах с клуба.

Конкретно в Ал-Итихад, който е миналогодишния шампион, се готви сериозно обновяване на състава, след като през януари клубът се раздели с френските си звезди Карим Бензема и Н'Голо Канте. Договорът на Фабиньо пък изтича през юни.

