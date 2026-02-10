Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  3. Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

  • 10 фев 2026 | 16:49
  • 312
  • 0

Мениджърът на Съндърланд Режис Льо Бри смята, че неговият тим е изиграл добър мач през уикенда, макар че “черните котки” загубиха с 3:0 гостуването си на Арсенал. Той определи своят отбор като смел и агресивен въпреки допуснатото тежко поражение. Утре Съндърланд ще приеме Ливърпул в опит да защити непобедения си домакински статут през тази кампания.

Слот: Трябва да сме близо до съвършенството
Слот: Трябва да сме близо до съвършенството

“Честно казано мисля, че изиграхме добър мач срещу Арсенал. Такъв, какъвто искахме. Бяхме смели и агресивни, опитвахме да пресираме високо и владеехме топката в над 50% от времето, което е положително. Основната разлика е, че те намериха решение с удари извън наказателното поле, което е добър вариант срещу отбори, които се защитават дълбоко и смятам, че се също се справиха добре. Смятам, че се подобряваме в играта си. Мачът с Ливърпул е възможност за спечелване на точки. Знаем, че нивото на увереност в домакинските мачове е високо, защото сме по-активни. Нилсън Ангуло е готов за мача, вече тренира и се представя на добро ниво. Контузията на Бертран Траоре е сходна с тази на Гранит Джака, така че очаквам да са аут за около три седмици,” коментира Льо Бри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

Бензема налял допълнително масло в огъня със съобщение до Кристиано

  • 10 фев 2026 | 16:59
  • 1845
  • 0
Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

Кристиано Роналдо публикува снимка от работата си в Ал-Насър

  • 10 фев 2026 | 16:37
  • 657
  • 0
Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

Гласнер разкри дали Матета ще се оперира и отсече, че решението му да напусне е окончателно

  • 10 фев 2026 | 16:24
  • 990
  • 0
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 1769
  • 0
Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

Манчестър Сити започва реновация на "Етихад", ще продават абонаменти за спортен бар

  • 10 фев 2026 | 16:09
  • 484
  • 0
Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

Гуардиола: Шест точки разлика са много предвид представянето на Арсенал

  • 10 фев 2026 | 15:38
  • 2026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6725
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4131
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23512
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11717
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20597
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8313
  • 2