Мениджърът на Съндърланд: Мачът с Ливърпул е възможност за печелене на точки

Мениджърът на Съндърланд Режис Льо Бри смята, че неговият тим е изиграл добър мач през уикенда, макар че “черните котки” загубиха с 3:0 гостуването си на Арсенал. Той определи своят отбор като смел и агресивен въпреки допуснатото тежко поражение. Утре Съндърланд ще приеме Ливърпул в опит да защити непобедения си домакински статут през тази кампания.

“Честно казано мисля, че изиграхме добър мач срещу Арсенал. Такъв, какъвто искахме. Бяхме смели и агресивни, опитвахме да пресираме високо и владеехме топката в над 50% от времето, което е положително. Основната разлика е, че те намериха решение с удари извън наказателното поле, което е добър вариант срещу отбори, които се защитават дълбоко и смятам, че се също се справиха добре. Смятам, че се подобряваме в играта си. Мачът с Ливърпул е възможност за спечелване на точки. Знаем, че нивото на увереност в домакинските мачове е високо, защото сме по-активни. Нилсън Ангуло е готов за мача, вече тренира и се представя на добро ниво. Контузията на Бертран Траоре е сходна с тази на Гранит Джака, така че очаквам да са аут за около три седмици,” коментира Льо Бри.

Снимки: Gettyimages