Слот: Трябва да сме близо до съвършенството

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот определи настоящата кампания като най-трудния сезон в своята кариера. Мърсисайдци правят противоречив сезон до момента и след шампионската си титла през миналата кампания, в момента се намират на четири точки от петия Челси и на пет от четвъртия Манчестър Юнайтед.

“Справедливо е да се каже, че това е най-трудният сезон в кариерата ми, при това с много пред останалите. Всичките ми сезони до момента са били положителни, не мисля, че съм допускал две поредни загуби. За мен, както и за играчите тази кампания е изключение. Те не са свикнали да губят много или да допускат толкова равенства. Аз също не съм свикнал. Винаги е голямо предизвикателство, когато губил един мач, да накараш футболистите си да продължат напред, както и да им кажеш, че не са били толкова добри, колкото си мислят, когато са спечелили. Така че да, това е много предизвикателен сезон. Трябва да отсеем и положителните неща, колкото и странно да звучи това и да видим подобренията. Като мениджър винаги търсиш резултатите, но е важно и играчите, и отборът да се подобряват, защото ако това не се случва, ще имаме по-голям проблем,” опита да обясни нидерландецът досегашния сложен сезон за “червените”.

Слот продължи, обяснявайки, че неговият тим трябва да бъде перфектен от тук нататък, за да постигне класиране в зона Шампионска лига в края на сезона, тъй като отборите пред тях няма да губят много точки.

“Трябва да сме близо до съвършенството занапред заради изоставането си. Различно е, ако изоставаш от отбор, който е 18-ти, тъй като и тези пред теб няма да печелят толкова много точки. Но когато трябва да догонваш тези, които са четвърти и пети. Така че трябва да продължим да печелим много, което не ни се е случвало през този сезон. Трябва да сме близо до съвършенството. В момента усещането е, че късметът ни изневерява, но трябва да се съсредоточим върху представянето си. Допуснахме много голове в края, повече от обикновено, но това е просто лош късмет или носим вина? Мога да кажа, че нямахме късмет, това е вярно. Не мисля, че усещането в отбора е, че сме загубили само два от последните си 17 мача. В този клуб равенството е равносилно на поражение. Това не е лесно за играчите, защото те знаят какви са стандартите на Ливърпул, а ние се представяме под тях и това е разочароващо. Главно защото усещаме, че сме близо, всеки мач сме усещаме, че можем да спечелим, след което не се случва. Това е по-трудно, отколкото, когато чувстваш, че другият отбор е по-добър. Реалността е, че ние не се представяме по стандартите на Ливърпул,” заяви Слот.

Бившият треньор на Фейенорд посочи, че утрешният противник на Ливърпул - Съндърланд прави отличен сезон и показателно за това е, че не са загубили нито веднъж като домакин, макар вече да са приемали на своя терен Арсенал и Манчестър Сити.

“Има много отбори, които правят отличен сезон. Арсенал и Астън Вила са впечатляващи, Брентфорд също, както и Съндърланд. Определено е постижение да се справяш толкова добре в Премиър лийг, колкото го правят те. Това е голям комплимент за техните играчи, но и за техния мениджър. Не забравяйте, че те стигнаха до Висшата лига, след като спечелиха плейоф,” коментира утрешният противник на своя тим Слот.

