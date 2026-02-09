Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

  • 9 фев 2026 | 20:52
  • 299
  • 1
Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах преживява семейна трагедия след смъртта на дядо си Ахмед Абдел Азис Ал Бамби. Новината беше потвърдена тази сутрин от сестрата на играча Рабаб чрез публикация в социалните мрежи.

“Ние принадлежим на Аллах и при Него ще се върнем. Моят скъп и любящ дядо почина. Нека Аллах да се смили над него, да му прости и да го настани в рая“, написа Рабаб във Фейсбук.

Според египетските медии погребалните церемонии се подготвят в Нагриг, родния град на Салах.

Засега не е ясно дали египетският национал ще пътува до родината си, за да присъства. Следващият мач на тима е в сряда - гостуване на Съндърланд, следван от домакинство на Брайтън в събота.

