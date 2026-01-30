Популярни
  Емери: Класирането напред в Лига Европа беше първата ни цел

Емери: Класирането напред в Лига Европа беше първата ни цел

  • 30 яну 2026 | 10:20
  • 359
  • 0

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери призна, че двубоят срещу РБ Залцбург, спечелен с 3:2, е бил много труден. Срещата бе от последния кръг в основната фаза на Лига Европа, а тимът на Астън Вила влезе в топ 8 с втора позиция, осигурявайки си директно класиране за осминафиналите.

„Труден мач, но това е Европа. РБ Залцбург е фантастичен съперник. През първото полувреме се затруднявахме. Те вкараха гол, а в началото на второто полувреме още един. Начинът, по който реагирахме, беше фантастичен“, каза Емери, цитиран от официалния уебсайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

„Случиха се много неща. Имахме контузии и футболисти, които се нуждаеха от почивка заради натоварването. Трябваше да намерим начин да останем конкурентоспособни и да използваме някои млади играчи“, продължи испанският специалист.

„Класирането напред беше първата ни цел, но с нашето постоянство успяхме да завършим на второ място, което ни дава предимство. Уважаваме този турнир и знам колко е трудно да спечелиш трофея“, завърши Унай Емери.

