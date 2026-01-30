Астън Вила със страхотен обрат

Астън Вила постигна обрат от 0:2 до 3:2 и спечели домакинството си на РБ Залцбург в среща от последния кръг на основната фаза на Лига Европа. Бирмингамци си бяха осигурили място в топ 8 още преди този кръг, но въпреки това отново зарадваха феновете си. Те завършиха на второ място в общото класиране, като отстъпват на първия Лион само по голова разлика. Единствената неприятна новина за тях бе контузията на Оли Уоткинс, който бе заменен принудително през първото полувреме.

С оглед на това, че мачът не беше решителен за домакините, Унай Емери даде почивка на повечето си основни играчи. Харви Елиът дори получи шанс за изява за първи път от почти четири месеца. Той бе близо до гол още в първата минута, но вратарят на гостите успя да спаси с малко късмет.

След тази ситуация гостите взеха контрол върху случващото се на терена. Австрийците имаха малки шансове да се класират за плейофите при победа. Емилиано Мартинес направи двойно спасяване, за да спре Диабате и Конате. Бирмингамци направиха сериозен подарък на съперника за първия гол в мача в 33-ата минута. Мингс загуби топката, а ударът на Конате не доста неточен, но с помощта на Линдельоф топката се озова в мрежата.

В самото начало на второто полувреме Залцбург стигна до второ попадение чрез Муса Йео, който влезе в игра на почивката. Вила обаче не се притесни от това развитие и се активизира. Морган Роджърс върна едно попадение в 65-ата минута след комбинация с Буендия. Десетина минути по-късно Мингс изравни, след като засече топката след ъглов удар. Малко преди края двама от младите таланти на домакините, които влязоха като резерви, комбинираха за третия гол. Кадан Йънг навлезе в наказателното поле и пусна към Джимо, който отбеляза победното попадение.

Снимки: Gettyimages