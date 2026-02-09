Зенит обяви привличането на Джон Дюран

От Зенит официално обявиха привличането на нападателя Джон Дюран, който пристига под наем от Ал-Насър до края на сезона. За преотстъпването руският гранд е платил 2,75 млн. евро.

За 22-годишния колумбийски национал, който беше представен от Зенит като персонаж от култовата филмова поредица "Мъже в черно", това е втори наем през настоящата кампания. През първия полусезон той играеше във Фенербахче, където записа 21 мача с 5 гола и 3 асистенции. Дюран пристигна в Ал-Насър преди година, когато саудитският клуб го купи от Астън Вила за 77+15 млн. евро, като през миналата пролет заби 12 попадения в 18 двубоя за “жълто-сините”.

Jhon Duran is a Zenit player!



The Colombian striker joins us on loan from Al-Nassr until the end of the 2025/26 season.



Welcome to Russia Jhon! pic.twitter.com/mrw9et22N0 — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 9, 2026