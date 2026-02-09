Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

Ръководството на Ал-Итихад публикува остро изявление след мача от 21-вия кръг на Саудитската висша лига срещу Ал-Насър (0:2), като на практика твърди, че грешки на словенския съдия Славко Винчич са причина за поражението. Според клуба от Джеда реферът не е отсъдил две чисти дузпи срещу отбора на Кристиано Роналдо, който обаче не игра в двубоя.

pic.twitter.com/aWPrtVsH0l This was not given as penalty for al ithiad al nassr trying everything to win the leauge — MESSI MB (@3166WR) February 6, 2026

„Клуб Ал-Итихад изразява крайното си недоволство от сериозните грешки, допуснати в мача на отбора срещу Ал-Насър. Те пряко повлияха на хода и изхода на двубоя. Две чисти дузпи не бяха отсъдени в наша полза, което лиши отбора от законните му права на терена.

Един от тези инциденти беше ясен и очевиден, както се вижда от повторенията, записани с помощта на технологията ВАР: трябваше да бъде отсъдена дузпа. Такова решение обаче не беше взето, което поставя под въпрос оптималното използване на технологиите за коригиране на ключови съдийски решения.

Въз основа на ангажимента на клуба за честност в състезанията и равни възможности за всички клубове, ние изискваме отговорните органи да разгледат тези инциденти и да предприемат необходимите мерки, за да осигурят справедливо и безпристрастно съдийство, както и да запазят доверието на турнира и феновете“, се казва в изявлението, цитирано от БТА.

That’s not a penalty anyway

Learn the rules



The other 2 calls yes .. that was penalty for al ittihad



And that al nassr penalty is never a penalty either https://t.co/dWfxYJbKJ2 — Derrick Agyei Kwarteng (@Derrick_elleon) February 7, 2026

Както е добре известно, местната Висша лига използва популярни чуждестранни съдии. Винчич е високо ценен от УЕФА и се смята за един от водещите рефери в Европа, поради което е получил поредна покана.

При един от двата споменати по-горе инцидента словенецът дори отиде до монитора, за да гледа повторенията, които според ВАР потвърдиха игра с ръка от защитник на Ал-Насър. В крайна сметка обаче Винчич не се съгласи с видеоасистента си, заради което не определи действията на Мохамед Симакан като нарушение и не посочи бялата точка.

Недоволството на Ал-Итихад се изостри допълнително от факта, че противниците им отбелязаха първия гол от дузпа, отсъдена от Винчич за игра с ръка. Тогава словенецът нямаше никакви съмнения.

Роналдо отново не игра, но Садио Мане поведе Ал-Насър към успех срещу шампиона