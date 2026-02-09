Съдийската асоциация в Италия отговори на предложението на Спалети за реформа

Италианската съдийска асоциация отговори с дълго изявление относно изказване на треньора на Ювентус Лучано Спалети, според когото местните рефери трябва да станат професионалисти.

“Дори тази вечер бяхме 23-ма на терена, като единственият непрофесионалист е реферът. Необходима е реформа, която да оправи съдийството. Реферите са единствените временни работници на стадиона. Всички те трябва да бъдат професионалисти, защото иначе винаги говорим за това. Единственото нередно е, че само съдията не е професионалист, като той се прибира вкъщи и трябва да мисли дали ще продължи да върши тази работа и през следващата година. Това води до липса на баланс”, коментира Спалети след снощното равенство 2:2 с Лацио.

Това доведе до реакция на отговорния орган, който увери, че е съгласен и че работи по това предложение. “Италианската съдийска асоциация, във връзка с някои изявления и медийни публикации днес по темата с професионализма сред топ реферите, с цел подобряване на качеството на съдийското представяне, желае да изясни, че никога не е била против предложения за реформи в това отношение. Президентът Антонио Дзапи и националния комитет вече потвърдиха своята отвореност към този подход миналия септември, при положение че подсилването на финансовите и професионалните протекции на реферите не компрометира спазването на техническата автономия на асоциацията. Работата заедно с Италианската футболна федерация и лигите за подобна реформа е не само възможна, но и посочена тогава като желателна, за да може да се изгради съвместна и устойчива реформа и от икономическа гледна точка.

Още повече, че италианският футбол без съмнение се нуждае от все по-подготвени съдии, които са готови да посрещнат нуждите на свят, който изисква постоянно увеличаващ се професионализъм. Това не може да се постигне само с правенето на промени, макар и да е неизбежно, в юридическия статут на професионалните рефери в Серия "А", като също така трябва да се осигурят най-добрите технически и ръководни ресурси на разположение за по-долните първенства. Всъщност този национален комитет твърдо вярва, че високото ниво на съдийството в Серия "А" ще бъде възможно в дългосрочен план само ако футболът продължава да инвестира в реферските тренировки на млади кадри в Серия С и Серия D, а най-вече в по-долните дивизии. Техническият проект, предприет от президента Дзапи заедно с националния комитет, беше замислен именно в тази посока - път, който заслужава да бъде продължен и промотиран заради истинските си значимост и качество. Всъщност целта остава да се запази и да се върне в центъра на системата съдийската функция, надарена с авторитет, харизма и силен характер, а също така и способна да взема самостоятелни решения, без да бъде подчинена на натиска на технологичните инструменти”, се казва в публикуваната позиция.

