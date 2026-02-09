Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни

Лучано Спалети говори след равенството 2:2 на неговия Ювентус в домакинството на Лацио от 24-ия кръг на италианската Серия А. “Бианконерите” през по-голямата част от двубоя надиграваха своя съперник, но им се наложи да наваксват два гола пасив, като наставникът шеговито отбеляза, че неговият тим обича сам да се вкарва в тдуни ситуации, за да види дали може да излезе от тях.

“Когато отправяте толкова много заявки, това означава да предвиждате опасни ситуации, като виждате едновременно както положителния, така и отрицателния потенциал на всеки сценарий. Могат да се случат грешки, Локатели е един от най-добрите ни играчи този сезон, така че загубата на топката веднъж не разваля нищо. Дори след това, начинът, по който се защитавахме, как затворихме удара, лошият късмет с отклонението. Такъв е футболът. Това, върху което трябва да градим, е реакцията на отбора, цялостното представяне. Когато темпото се ускори и се борим от два гола разлика, не бива да го ускоряваме до степен, в която да стане неистово. Трябва да ускорим”, започна Спалети.

Спалети очерта по-подробно визията си за играта, настоявайки, че Ювентус трябва да се научи да ѝ се наслаждава, когато стане трудно.

“Ускоряването на темпото не означава изпадане в хаос. Трябва да живеем под напрежение, това е. Характерът е когато всичко върви зле и е нужна бистра глава, за да се вземат решения. Това е, което прави разликата. Този отбор преодоля много трудна ситуация, показа страхотно представяне, така че продължаваме напред, чувствайки се спокойни”, каза Спалети.

Juventus coach Luciano Spalletti went on a lengthy rant demanding referees be made professional, which culminated in him kissing the interviewer to prove a point. ‘Contact is not impact.’#Juventus #Spalletti #SerieA #JuveLazio #SerieAEnilive #JuventusLazio #Calcio pic.twitter.com/mfHT6ui6WT — Football Italia (@footballitalia) February 8, 2026

“Старата госпожа” успя да стигне и до още два гола чрез Тюн Копмайнерс и Уестън Маккени във всяко едно от двете полувремена, но те бяха отменени, като треньорът на домакините не пропусна да коментира ситуацията.

“Съдията може да го тълкува както си иска, защото защитникът е непредпазлив, когато влиза в този плъзгащ се шпагат, така че поема риск. Не съм тук, за да кажа дали е дузпа или не. Можеше да се върне към топката, но бих гледал по-широко на нещата. Всички сега протестират срещу правилата, но винаги има тълкуване. Напрежението от крачка пеша, играта с ръка, която никой не вижда на стадиона, но я приближават с камерата, всичко е отворено за тълкуване. Не може да се обобщава, че всеки контакт е наказание”, каза още Спалети.

Luciano Spalletti urges Juventus to ‘live within pressure, relish testing yourself to see if you can handle difficult situations’ after their fightback for a 2-2 draw with Lazio.#Juventus #JuveLazio #SerieA #JuventusLazio #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/TmAuazaCLd — Football Italia (@footballitalia) February 8, 2026

Това бе втори пореден мач на Ювентус, в който съдийските отсъждания имаха ключово значение. През седмицата торинци отпаднаха от турнира за Купата на Италия след унизително поражение с 0:3 от Аталанта, където ВАР отново ги посече.

“Никога не съм говорил за съдиите, когато решенията са били срещу мен или в моя полза. В мача срещу Аталанта ВАР извика съдията да гледа играта с ръка минута и половина по-късно, когато никой, включително Рафаеле Паладино, който беше точно до мен на страничната линия, нямаше представа за какво е това. Правилата са твърде строги в момента, именно тази строга твърдост е проблемът, който намирам за проблем. Ако никой дори не осъзнава, че е ударил ръка, кой е ощетен от това? Анализаторите непрекъснато казват, че е имало контакт, но това не означава нищо, нали? Мога ли да ви целуна, ето, това е контакт. Става въпрос за контекст, контактът не е същото като ударът. Винаги ще има трудности, ако има правила, при които всяко докосване на ръката е наказание, всяка стъпка пеша е наказание. За това е ВАР, можеш да оцениш контекста в неговата цялост. Ако се придържаме към правилата, това определено е наказание, защото Гила влиза в плъзгащ се шпагат и поема отговорност за този жест, когато не получава топката”, коментира Спалети.

Спалети вярва, че има решението да помогне на съдиите да се съсредоточат върху работата си, а именно да я превърнат в работа.

“Когато се прибира вечер, трябва да мисли за други неща, дали да продължи да прави това, балансирайки другата си работа. Това не е правилно, като се има предвид колко важни са съдиите в тази игра. Уверен съм в това, той трябва да бъде професионалист”, завърши Спалети.