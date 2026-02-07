Популярни
  Ювентус
  2. Ювентус
  Официално: Ювентус преподписа с голямата си млада звезда

Официално: Ювентус преподписа с голямата си млада звезда

  • 7 фев 2026 | 18:04
  • 1887
  • 1

20-годишният турски талант Кенан Йълдъз официално обвърза бъдещето си с Ювентус, подписвайки нов договор до 2030 г. Новината беше потвърдена от клуба, като по този начин „бианконерите“ си осигуряват услугите на една от най-големите си звезди за дълъг период напред.

С новия контракт, който е с удължаване от една година спрямо предишния, Йълдъз ще получи и значително увеличение на заплатата. От следващия сезон възнаграждението му ще възлиза на 6 млн, евро годишно плюс бонуси, които могат да достигнат до 7 млн. Това го нарежда сред най-високоплатените футболисти под 21 години в света.

Подписването се състоя в пресцентъра на клуба, непосредствено преди пресконференцията на Лучано Спалети. Футболистът беше представен от спортния директор Комоли, който заяви: „Йълдъз е звезда, както подсказва и името му. Той притежава постоянство, амбиция и чувство за отговорност в служба на отбора. Благодарим ти, Кенан, че остана при нас. Искаме да върнем Ювентус към успехите, които заслужава, и това подновяване е първата стъпка по този път, но няма да е единствената.

Самият Йълдъз пък каза: "Благодаря на Джон Елкан, на Комоли, на съотборниците, на треньора, на целия клуб и на феновете. Щастлив съм, че оставам в това семейство и съм сигурен, че ще постигнем велики неща. Обичам Ювентус и знам, че винаги ще имам подкрепата на привържениците и на моето семейство, до самия край.

През този сезон талантливият турчин 9 гола и 8 асистенции в 31 мача за Ювентус във всички турнири. Йълдъз е част от "бианконерите" от 2022 г., след като напуска юношеските формации на Байерн (Мюнхен). Играчът с номер 10 има общо 115 срещи за Юве досега, в които е отбелязал 25 попадения и е дал 19 асистенции.

