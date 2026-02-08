Популярни
Ювентус 0:0 Лацио, начало на мача

  • 8 фев 2026 | 21:07
  • 693
  • 0
Ювентус 0:0 Лацио, начало на мача

Ювентус и Лацио играят при 0:0 в един от най-възловите мачове от 24-ия кръг на Серия А.

"Бианконерите" са длъжни да спечелят предвид предстоящото домакинство на Рома срещу Каляри в понеделник. Лацио пък трябва да измъкне нещо от срещата, за да запази и последните си шансове за класиране в Европа през шампионата.

През седмицата Ювентус записа шокиращ разгром с 0:3 от Аталанта в турнира за Купата на Италия и съответно Лучано Спалети взе мерки в обновяването на тима си. Този път Микеле Ди Грегорио застана под рамките на вратата на мястото на Матия Перин, а сред полевите футболисти също имаше не малко промени. Сред полевите играчи пък имаше само две промени и сред титулярите днес видяхме Тюн Копмайнерс и Кенан Йълдъз, които стартираха вместо Лойд Кели и Франсиско Консейсао.

Лацио от своя страна влезе в двубоя с малко повече свежест, тъй като "орлите" почиваха през седмицата и логично Маурицио Сари направи само една промяна спрямо титулярите при победата с 3:2 над Дженоа в Серия А миналия уикенд. Така опитният специалист днес реши да стартира с Нуно Тавареш вместо Лука Пелегрини, като запази в стартовата единайсеторка и тримата си голмайстори от последния мач в лицето на Кенет Тейлър, Данило Каталди и Педро Родригес.

ЮВЕНТУС 0:0 ЛАЦИО

СЕРИЯ А, XXIV КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Ювентус: 11. Едон Жегрова, 2. Емил Холм, 7. Франсиско Консейсао, 13. Жереми Бога, 6. Лойд Кели, 4. Федерико Гати, 20. Лоис Опенда, 23. Карло Пинсолио, 1. Матия Перин, 17. Василие Аджич, 21. Фабио Мирети, 18. Филип Костич
Старши треньор: Лучано Спалети

Лацио: 23. Елсейд Хисай, 55. Алесио Фурлането, 28. Адриан Пшиборек, 22. Матео Канчелиери, 21. Реда Белаяне, 13. Алесио Романьоли, 6. Николо Ровела, 4. Патрик, 19. Булае Диа, 20. Петар Ратков, 40. Едоардо Мота, 7. Фисайо Деле-Баширу
Старши треньор: Маурицио Сари

НАЧАЛО: 8 февруари 2026 г. (неделя) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Алианц Стейдиъм", Торино
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Марко Гуида

