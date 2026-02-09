Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  Сари: Имаме някои съжаления, но винаги е позитивно да вземеш точка като гост на Ювентус

Сари: Имаме някои съжаления, но винаги е позитивно да вземеш точка като гост на Ювентус

  • 9 фев 2026 | 16:10
  • 169
  • 0

Наставникът на Лацио Маурицио Сари заяви, че не съжалява за изпуснатата победа в самия край на равенството 2:2 с Ювентус, а за нереализираните положения за трети гол на “орлите” в мача. Неговият тим поведе с 2:0 малко след почивката, но секунди преди края на двубоя домакините успяха да стигнат до равенството.

Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба
Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

“Имаше още доста време, когато вкарахме втория гол, така че определено не усещахме мача за решен, като Ювентус атакуваха енергично. Ако имаме някакви съжаления, те са за последните 10 минути, когато имахме два шанса за 3:1, но не се възползвахме от тях. Винаги имаше осезаемото усещане, че Ювентус можеха да изравнят. Така че съжалението ни е, че пропиляхме тези възможности, а не, че допуснахме гол в края. Когато си тръгнеш от такъв стадион с точка, това винаги е позитивен резултат. Разбира се, има някои малки съжаления, но повече от всичко си тръгвам със знанието, че тези момчета са трудни за унищожаване. Те риагираха на всичко и никога не наведоха глави пред трудностите, с които се сблъскваха, така че това е окуражително”, коментира Сари след мача.

Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни
Спалети: Продължаваме напред, чувствайки се спокойни

Той също така призова да бъде сложен край на напрежението между клубния президент Клаудио Лотито и привържениците на феновете, които бойкотираха последното домакинство на отбора. “Разбирам, че гледайки отстрани, може да имате различна представа, но вътре в състава има позитивно настроение. Момчетата се трудят с толкова ентусиазъм и страст. Естествено, да играем на празен “Олимпико” е ужасно чувство и бихме предпочели определени обиди между клубните собственици и тифозите на Лацио да приключат сега, защото наистина се нуждаем от подкрепата на феновете”, добави треньорът на римляните.

Снимки: Gettyimages

