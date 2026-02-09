Френски кмет с остра атака срещу Рено заради "предателство"

Жан-Мари Вилен, кмет на Вири-Шатийон, където десетилетия наред имаше база на Рено Спорт и където беше базирана програмата за задвижващи системи за Формула 1 на автомобилния гигант, атакува остро компанията заради предполагаемо неизпълнение на обещанията относно бъдещето на бившата им фабрика за състезателни двигатели.
Рено закри програмата си за задвижващи системи във Формула 1 след края на сезон 2025, тъй като световният шампионат премина към нова формула за двигателите. В резултат на това отборът на Алпин стана клиент на Мерцедес под ръководството на завърналия се начело на тима Флавио Бриаторе.
Решението, взето от вече бившия главен изпълнителен директор на Рено Лука де Мео, беше прието с разочарование от стотиците работници във фабриката във Вири-Шатийон, които безуспешно протестираха срещу него.
Въпреки това те намериха утеха в плановете за преобразуване на обекта в „Хипертех Алпин“. Проектът предвиждаше дейности като проектиране на следващия супер автомобил на Алпин, развитие на електрически технологии и такива за батерии, както и подкрепа за състезателните програми в Световния шампионат за издръжливост (WEC), Формула Е и рали-рейд надпреварите, като същевременно се запази връзката с Формула 1.
Сега Вилен разкри, че Рено, под ръководството на новия главен изпълнителен директор Франсоа Прово (на снимката с Флавио Бриаторе), се отказва от тези планове. Очаква се вътрешно съобщение по темата да бъде направено на 12 февруари.
Кметът на Вири-Шатийон, който е на поста от 2014, но няма да се кандидатира на кметските избори следващия месец, публикува прессъобщение със заглавие: „Лъжи и предателство от страна на групата Рено по отношение на обекта на Алпин във Вири-Шатийон.“
Във видео в социалните мрежи Вилен обясни: „Току-що научих от самите директори, че тези ангажименти в крайна сметка няма да бъдат изпълнени.“
„Аз съм колкото шокиран, толкова и разстроен от неизпълнението на тези обещания, което също така показва пълно неуважение към служителите.“
„Затова настоятелно призовавам групата Рено и нейния основен акционер, френската държава, която притежава 15% от Рено, да отменят решението си. Запазвам си правото да поведа – заедно със служителите на Алпин и всички избрани длъжностни лица, които желаят да се присъединят към мен – всички възможни действия в знак на протест срещу това, което смятам за истинско предателство.“
Според слухове програмата на Алпин в Световния шампионат за издръжливост (WEC) може да бъде прекратена след сезон 2026, което марката нито е потвърдила, нито е отрекла.
Предстои да се види дали фабриката във Вири-Шатийон ще бъде напълно затворена. Това може да сложи окончателен край на славното наследство на Рено от 169 победи и 23 световни титли във Формула 1 като производител на двигатели.
Снимки: Gettyimages