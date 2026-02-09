Френски кмет с остра атака срещу Рено заради "предателство"

Жан-Мари Вилен, кмет на Вири-Шатийон, където десетилетия наред имаше база на Рено Спорт и където беше базирана програмата за задвижващи системи за Формула 1 на автомобилния гигант, атакува остро компанията заради предполагаемо неизпълнение на обещанията относно бъдещето на бившата им фабрика за състезателни двигатели.

Рено закри програмата си за задвижващи системи във Формула 1 след края на сезон 2025, тъй като световният шампионат премина към нова формула за двигателите. В резултат на това отборът на Алпин стана клиент на Мерцедес под ръководството на завърналия се начело на тима Флавио Бриаторе.

« Trahison » : le maire de Viry-Chatillon accuse Renault de renier ses promesses concernant le site Alpine

➡️ https://t.co/Ovu1GA2yWY pic.twitter.com/bTTCSPjYhK — Le Parisien | 91 (@leparisien_91) February 9, 2026

Зак Браун: Сагата с компресията е типична политика за Формула 1

Решението, взето от вече бившия главен изпълнителен директор на Рено Лука де Мео, беше прието с разочарование от стотиците работници във фабриката във Вири-Шатийон, които безуспешно протестираха срещу него.

Въпреки това те намериха утеха в плановете за преобразуване на обекта в „Хипертех Алпин“. Проектът предвиждаше дейности като проектиране на следващия супер автомобил на Алпин, развитие на електрически технологии и такива за батерии, както и подкрепа за състезателните програми в Световния шампионат за издръжливост (WEC), Формула Е и рали-рейд надпреварите, като същевременно се запази връзката с Формула 1.

Във ФИА искат да решат проблема с компресията преди Мелбърн

Сега Вилен разкри, че Рено, под ръководството на новия главен изпълнителен директор Франсоа Прово (на снимката с Флавио Бриаторе), се отказва от тези планове. Очаква се вътрешно съобщение по темата да бъде направено на 12 февруари.

❌ MENSONGES ET TRAHISON DU GROUPE RENAULT CONCERNANT LE SITE ALPINE DE VIRY-CHATILLON ❌



Communiqué de presse à télécharger en cliquant sur le lien :https://t.co/lQHboziFh0 pic.twitter.com/gM9PfL9IEx — Jean-Marie Vilain (@JMVilain) February 8, 2026

Кметът на Вири-Шатийон, който е на поста от 2014, но няма да се кандидатира на кметските избори следващия месец, публикува прессъобщение със заглавие: „Лъжи и предателство от страна на групата Рено по отношение на обекта на Алпин във Вири-Шатийон.“

Във видео в социалните мрежи Вилен обясни: „Току-що научих от самите директори, че тези ангажименти в крайна сметка няма да бъдат изпълнени.“

Може ли Макларън да запази добрите отношения между пилотите си?

„Аз съм колкото шокиран, толкова и разстроен от неизпълнението на тези обещания, което също така показва пълно неуважение към служителите.“

„Затова настоятелно призовавам групата Рено и нейния основен акционер, френската държава, която притежава 15% от Рено, да отменят решението си. Запазвам си правото да поведа – заедно със служителите на Алпин и всички избрани длъжностни лица, които желаят да се присъединят към мен – всички възможни действия в знак на протест срещу това, което смятам за истинско предателство.“

Без особени промени по цветовете на Макларън за сезон 2026 във Формула 1

Според слухове програмата на Алпин в Световния шампионат за издръжливост (WEC) може да бъде прекратена след сезон 2026, което марката нито е потвърдила, нито е отрекла.

Предстои да се види дали фабриката във Вири-Шатийон ще бъде напълно затворена. Това може да сложи окончателен край на славното наследство на Рено от 169 победи и 23 световни титли във Формула 1 като производител на двигатели.

Лошите стартове ще имат по-висока цена през 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages