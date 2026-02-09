Зак Браун: Сагата с компресията е типична политика за Формула 1

Изпълнителният директор на Макларън Формула 1, Зак Браун, смята, че продължаващата сага около задвижващите системи на Мерцедес и степента на сгъстяване, при която работят те, е „типична политика за Формула 1“.

Степента на сгъстяване на V6 двигателите с вътрешно горене, която измерва колко може да бъде компресирана гориво-въздушната смес в цилиндъра, беше намалена на 16:1 за това поколение задвижващи системи. Това отчасти бе направено, за да се улесни създаването на двигатели за новодошли производители като Ауди.

Въпреки това, в Ауди, Хонда и Ферари вярват, че в Мерцедес са намерили хитър начин да се съобразят със съотношението 16:1 при студени и статични условия, както се измерва от FIA, но същевременно увеличават компресията при по-висока температура, което им носи повече мощност, при компресия 18:1. От Мерцедес твърдят, че техните задвижващи системи отговарят напълно на правилата.

Зак Браун, чийто отбор е един от четирите, използващи двигатели на Мерцедес, заедно със заводския тим, Уилямс и Алпин, отхвърли оплакванията относно задвижващата система на Мерцедес като политически игри.

„Това е типична политика за Формула 1. Двигателят е проектиран и е напълно съвместим с правилата - каза той при представянето на болида на Макларън за 2026 - MCL40. - Това е същността на спорта. Не е по-различно от неща като двойните дифузьори, които сме виждали в миналото, които също бяха в рамките на правилата.

„Не вярвам, че има значително предимство, както го представят конкурентите, но разбира се, тяхната работа е да превърнат всяко предполагаемо предимство в история. Реалността обаче е, че двигателят е напълно съвместим и е преминал всички тестове. Мисля, че HPP (Мерцедес) са свършили добра работа.“

Въпросът е обсъждан подробно от ФИА и от Консултативния комитет по задвижващите системи във Формула 1. Сред обсъжданите идеи за ограничаване на явлението са тестове след предварително загряване на двигателя или използването на допълнителни сензори от ФИА за измерване на компресията по време на работа.

Всякакви промени в процедурите за тестване на ФИА или други корекции по задвижващите системи ще трябва да преминат през обичайните процеси на управление и да получат квалифицирано мнозинство. Това означава подкрепа от четири от петте производители, ФИА и притежателя на търговските права ФОМ. Ред Бул Пауъртрейнс, за които първоначално се смяташе, че се възползват от същото тълкуване на регламента, също ще трябва да гласуват за такава промяна.

Във ФИА се стремят да сложат край на спора, за да не се прехвърли в сезон 2026. Въпреки това, краткосрочните промени, за които настояват съперниците на Мерцедес преди откриването на сезона в Мелбърн през март, все още изглеждат малко вероятни. Те биха могли да принудят производителя да направи промени, които може да не са осъществими преди първия старт.

Въпреки това, Браун не споделя страховете, че отборите с двигатели на Мерцедес може да не успеят да се състезават в Австралия.

„Не мога да си представя, че няма да има отбори на Мерцедес на стартовата решетка в Австралия - каза той. - Ние не сме запознати с тези разговори, така че дори не знам от гледна точка на задвижващата система какво би било необходимо, за да се променят правилата. Но съм сигурен, че всички отбори на Мерцедес ще бъдат на стартовата решетка в Австралия.“

