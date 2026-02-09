Във ФИА искат да решат проблема с компресията преди Мелбърн

От Международната автомобилна федерация (ФИА) признаха необходимостта от изясняване на правилата за двигателите преди старта на сезон 2026 във Формула 1. Което е признание за усилията на Ферари, Хонда и Ауди да привлекат вниманието на ФИА, като в този лагер вече влиза и Ред Бул.

Въпреки че от ФИА не посочиха кой производител може да се възползва от трик с промяната на степента на сгъстяване при различни температури, отдавна има спекулации, че става въпрос за Мерцедес. Освен заводския отбор на Мерцедес, този сезон двигатели на компанията използват още Макларън, Уилямс и Алпин.

Back. On. Track. 😤



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

„Разбира се, тъй като тези инженери са много умни и винаги търсят предимство, някои са намерили начини потенциално да я увеличат, когато двигателят работи при висока температура, и това е дискусията, която водим в момента“, заяви директорът, отговаряш за едноместните формули Никола Томбазис във видео, публикувано от ФИА.

„Прекарахме много време с Ян Моншо, техническият директор за едноместните болиди, обсъждайки как да решим тези проблеми, и нашето намерение, разбира се, е да ги разрешим преди началото на сезона. Не искаме да има спорове, искаме хората да се състезават на пистата, а не в съдебната зала или при стюардите, и точно това се опитваме да направим.“

По-ниският лимит на степента на сгъстяване беше въведен, за да насърчи нови производители да влязат във Формула 1, каза Томбазис. Новите правила за 2026 са успешни в това отношение, въпреки че Рено закри програмата си за задвижващи системи, сега влизат Ауди и Ред Бул-Форд, Хонда се завърна, а за сезон 2029 Кадилак трябва да има собствена задвижваща система.

Томбазис вярва, че повече производители щяха да напуснат, ако новите правила не бяха въведени.

„С тези регулации искахме още в началото да поканим новодошли и мисля, че бяхме доста успешни. В момента имаме пет производители на задвижващи системи и още един, който е напът да влезе в спорта. Ако не бяхме направили тези промени, мисля, че досега щяхме да имаме може би двама и [...] това щеше да е проблем.“

„Тъй като всички тези новодошли започнаха далеч зад утвърдените, трябваше да създадем начини, които да им позволят да се присъединят към спорта при справедливи условия, защото в противен случай щяха да изостанат много. Тъй като има таван на разходите и ограничения, те винаги щяха да се борят да наваксат. Все пак ще бъде огромно предизвикателство за тях, това не е лесна задача.“

„Ето защо част от условието тези компании да влязат беше също така да създадем известно опростяване, известно намаляване на разходите, а степента на сгъстяване беше едно от тези неща. Това беше причината да преминем от лимит 18:1 – който, честно казано, почти не беше лимит, защото трудно можеше да се достигне това ниво – към 16:1, което е своеобразен компромис.“

Той заяви, че размерите на инженерните отдели на отборите във Ф1 означават, че ФИА винаги е изправена пред предизвикателството да попречи на дизайнерите да намират начини да заобикалят правилата.

„Това е игра на числа и статистика и е невъзможно, когато имаме нови правила, да няма такива области за дискусия - каза той. - Винаги е било така. Мисля, че това, което се промени, е, че сме решени да превърнем това в шампионат на състезание между най-добрите пилоти, най-добрите инженери, отборите, а не в шампионат на тълкуване на правилата. Искаме това да бъде шампионат на представянето на инженерите, на майсторството на пилотите, а не просто да е най-важно кой е по-умен в тълкуването на правилата."

A week since Shakedown! It's got us all excited for the first official test in Bahrain next week! 🇧🇭#F1 pic.twitter.com/Uq4ucjCo67 — Formula 1 (@F1) February 6, 2026

Снимки: Gettyimages