Без особени промени по цветовете на Макларън за сезон 2026 във Формула 1

Световните шампиони при конструкторите във Формула 1 от последните две години от Макларън представиха официално своята цветова схема за предстоящия сезон 2026.

По цветовете на британският тим не се забелязват особени промени спрямо последните години. Основният цвят отново ще бъде оранжевото в нюанс „Папая“, а то ще бъде подчертано от различни черни ивици.

The tradition continues...🧡🏆#McLarenF1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Единствената по-голяма промяна е свързана със състезателния номер на Ландо Норис. Като световен шампион британецът избра да се възползва от правото си да се състезава с №1, а не с титулярния си №4.

Снимки: McLaren Mastercard Formula 1 Team