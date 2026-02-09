Може ли Макларън да запази добрите отношения между пилотите си?

Ландо Норис започва сезон 2026 във Формула 1 като световен шампион и фаворит за втора поредна титла. Но това не означава, че той ще има специално отношение в Макларън.

От тима дори изрично уточниха, че „папая правилата“ ще действат и през новата кампания и двамата им пилоти отново ще имат равни шансове да се борят за световната титла.

The tradition continues...🧡🏆#McLarenF1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Без особени промени по цветовете на Макларън за сезон 2026 във Формула 1

През миналата година Ландо преодоля собствените си ограничения и съмнения, за да направи впечатляваща втора половина на сезона, която му донесе титлата. А Оскар Пиастри допусна твърде много грешки в същия период и пропиля 34 точки аванс пред британеца, като остана едва трети в крайното класиране.

Но наскоро Оскар заяви пред австралийска медия, че е имал „реален шанс“ за титлата, както и че очаква през 2026 това да се повтори, отново с подкрепата на Макларън.

Ландо Норис показа каската си с №1

Остава обаче да разберем как ще се справят шефовете на Макларън с мениджмънта на пилотите, когато тимът им няма такова сериозно предимство, което имаше през 2025 или пък е в ролята на догонващ. Със сигурност, тогава „папая правилата“ ще са по-строги и прилагането им по-безкомпромисно, а и не трябва да забравяме, че основната цел на Макларън е световната титла при конструкторите, след това идват амбициите на пилотите.

Но най-трудното препятствие вече е преодоляно – в Макларън показаха, че тимът може да спечели и двете титли с двама пилоти, които са с равен статут. Нещо, което не се беше случвало от времето, когато Люис Хамилтън и Нико Розберг бяха съотборници в Мерцедес.

От Кадилак отричат обвиненията на Майкъл Бей