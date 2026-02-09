Лошите стартове ще имат по-висока цена през 2026

Първият старт за сезон 2026 във Формула 1 в Мелбърн ще е много интересен - за първи път новите автомобили ще се състезават гума до гума при тръгването от място. Според списание auto motor und sport, рискът при загуба на време при потегляне става по-голям с новите автомобили.

Съществува теоретична възможност за едновременно забавяне при потеглянето на няколко пилоти, което може да доведе до хаотични сцени в първите секунди на състезанието, прогнозират отделни експерти.

Back. On. Track. 😤



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

Известен режисьор съди Кадилак за откраднати идеи

“С новите двигатели всичко става по-сложно - обясни световният шампион Ландо Норис пред списанието. - Основният проблем при старта е в това турбото да е в подходящи параметри преди потеглянето на старта. Батерията вече не помага с допълнителна мощност, да да покрие липси в това отношение.”

Два тима обявиха кой кога ще кара в Бахрейн

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages