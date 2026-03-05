Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

  • 5 март 2026 | 07:31
  • 2316
  • 0

Ръководството на Формула 1 няма да прибързва с решение за провеждането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са предвидени съответно за 12 и 19 април.

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Както е известно в момента ситуацията в Близкия изток е доста размирна след нападението от страна на САЩ и Израел срещу Иран. Това вече наложи отлагането на старта на сезона в Световния шампионат за издръжливост (WEC), който трябваше да започне на 28 март в Катар.

Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток
Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

Естествено под въпрос са и стартовете от MotoGP и Формула 1 в региона, които трябва да се проведат в средата на април. Според информация на журналиста Адам Купър обаче ръководството на Формула 1 няма да прибързва със своето решение и ще изчака още малко, за да види как ще се развие ситуацията в Близкия изток в следващите дни.

Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?
Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?

Очаква се такова решение да бъде взето най-късно до края на следващата седмица, когато ще се проведе Гран При на Китай в Шанхай. На този етап е много вероятно двете надпревари да бъдат анулирани и потенциално на тяхно място да се проведат други състезания в Европа.

Най-сериозните кандидати за домакинство на подобни стартове се смята, че са „Истанбул Парк“ в Турция, „Портимао“ в Португалия и „Имола“ в Италия. За последната писта ще бъде малко по-сложно до организира състезание от Формула 1 през април, тъй като тя трябва да домакинства на WEC на 19 април.

Формула 1 ще има нужда от сътрудничество от WEC, за да се състезава на "Имола"
Формула 1 ще има нужда от сътрудничество от WEC, за да се състезава на "Имола"

Тепърва предстои да видим как Формула 1 ще се справи с тази ситуация, която определено идва в изключително неподходящ момент, тъй като световният шампионат няма много време за реакция. Съществува и възможността стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия просто да бъдат отменени и да не бъдат замествани, което пък ще остави дупка от един месец в календара малко след началото на сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

