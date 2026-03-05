Формула 1 няма да бърза с решението за стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Ръководството на Формула 1 няма да прибързва с решение за провеждането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са предвидени съответно за 12 и 19 април.
Както е известно в момента ситуацията в Близкия изток е доста размирна след нападението от страна на САЩ и Израел срещу Иран. Това вече наложи отлагането на старта на сезона в Световния шампионат за издръжливост (WEC), който трябваше да започне на 28 март в Катар.
Естествено под въпрос са и стартовете от MotoGP и Формула 1 в региона, които трябва да се проведат в средата на април. Според информация на журналиста Адам Купър обаче ръководството на Формула 1 няма да прибързва със своето решение и ще изчака още малко, за да види как ще се развие ситуацията в Близкия изток в следващите дни.
Очаква се такова решение да бъде взето най-късно до края на следващата седмица, когато ще се проведе Гран При на Китай в Шанхай. На този етап е много вероятно двете надпревари да бъдат анулирани и потенциално на тяхно място да се проведат други състезания в Европа.
Най-сериозните кандидати за домакинство на подобни стартове се смята, че са „Истанбул Парк“ в Турция, „Портимао“ в Португалия и „Имола“ в Италия. За последната писта ще бъде малко по-сложно до организира състезание от Формула 1 през април, тъй като тя трябва да домакинства на WEC на 19 април.
Тепърва предстои да видим как Формула 1 ще се справи с тази ситуация, която определено идва в изключително неподходящ момент, тъй като световният шампионат няма много време за реакция. Съществува и възможността стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия просто да бъдат отменени и да не бъдат замествани, което пък ще остави дупка от един месец в календара малко след началото на сезона.
Снимки: Gettyimages