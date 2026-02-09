Време е за тестове: Формула 1 се завръща в Бахрейн!

Тази седмица предстои първият официален тридневен тест преди началото на сезона в Бахрейн. След „шейкдауна“ в Барселона и представянето на 10 от 11-те отбора там, въпросите за новите автомобили, активната аеродинамика и новите задвижващи системи стават все повече, а сега може би ще започнат да идват и първите отговори.

Тестът стартира в сряда, 11 февруари, като отборите ще могат да работят на пистата от 9:00 часа сутринта българско време до 18:00 часа. В четвъртък и петък разписанието е същото, като има задължителна обедна почивка между 13:00 и 14:00 часа наше време.

Split design from @Cadillac_F1 😍



Same car, a different look on either side 👀#F1 pic.twitter.com/ytpdnTdTmL — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

Кадилак копира изпълнението на БАР от 1999 година за дебюта си във Формула 1

На теста в Бахрейн ще участват всичките 11 отбори, след като Уилямс вече направи успешен шейкдаун на новия си автомобил FW48. Уилямс пропусна изпитанията в Барселона, а в Астън Мартин ще се надяват на нещо повече от това, което показа AMR26 – само 65 обиколки в първия тест.

Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

Едно изпреварване, което подсказва какво ни очаква

Може би в първата тестова сесия в Бахрейн ще видим и по-конкретни доказателства за темпото на Мерцедес, Ред Бул и Ферари, както и къде точно се намират световните шампиони от Макларън спрямо представянето на техните съперници. Но както и в Барселона, приоритетът на тимовете ще е максимално големият пробег и едва във вторите тестове ще има демонстрации на темпо и още скорост, както и на някои аеродинамични решения, което ще се използват в Мелбърн. Сега обаче, тази седмица предстоят следващите първи стъпки на колите, които видяхме в Барселона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages