Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

Валтери Ботас няма да бъде местен с пет места назад на стартовата решетка за неделната Гран При на Австралия, въпреки че има едно неизтърпяно наказание от Гран При на Абу Даби в края на сезон 2024.

Тогава финландецът, който по това време се състезаваше за Заубер, се удар с Кевин Магнусен, което доведе до отпадането и на двамата от състезанието на „Яс Марина“. Впоследствие Ботас беше наказан с преместване с пет места назад на старта за следващата надпревара, в която той участва.

Good news only 😎 pic.twitter.com/MJbmcMfPed — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) March 5, 2026

Финландецът пропусна целия сезон 2025, когато беше резерва в Мерцедес, но сега се завръща като титуляр с отбора на Кадилак. Той обаче няма да трябва да изтърпи това наказание след скорошна промяна в правилника на ФИА.

Feeling the love 🙌 pic.twitter.com/l3iM5mwQYW — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 5, 2026

Тя гласи, че вече всяка наказание има давност от 12 месеца и в случая на Ботас тя вече е изтекла. Съответно той няма да трябва да изтърпи това наказание в дебютното си състезание за Кадилак в Мелбърн в неделя.

Снимки: Gettyimages