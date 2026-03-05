Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

Валтери Ботас все пак няма да бъде наказван в Австралия

  • 5 март 2026 | 09:15
  • 1218
  • 0

Валтери Ботас няма да бъде местен с пет места назад на стартовата решетка за неделната Гран При на Австралия, въпреки че има едно неизтърпяно наказание от Гран При на Абу Даби в края на сезон 2024.

Тогава финландецът, който по това време се състезаваше за Заубер, се удар с Кевин Магнусен, което доведе до отпадането и на двамата от състезанието на „Яс Марина“. Впоследствие Ботас беше наказан с преместване с пет места назад на старта за следващата надпревара, в която той участва.

Финландецът пропусна целия сезон 2025, когато беше резерва в Мерцедес, но сега се завръща като титуляр с отбора на Кадилак. Той обаче няма да трябва да изтърпи това наказание след скорошна промяна в правилника на ФИА.

Тя гласи, че вече всяка наказание има давност от 12 месеца и в случая на Ботас тя вече е изтекла. Съответно той няма да трябва да изтърпи това наказание в дебютното си състезание за Кадилак в Мелбърн в неделя.

Снимки: Gettyimages

