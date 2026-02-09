Мартин Брандъл: Новите правила във Формула 1 щяха да допаднат на Сена и Шумахер

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 9 фев 2026 | 15:11
  • 378
  • 1
Бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор на Sky Sports, Мартин Брандъл, е на мнение, че легендите Айртон Сена и Михаел Шумахер биха се наслаждавали на състезанията с болидите, създадени по новите технически правила, които влизат в сила за началото на предстоящия сезон.

Сезон 2026 ще въведе изцяло нов технически правилник в шампионата. Част от промените включват почти равно разпределение (50:50) на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическата система. В резултат на това ще се наблегне значително повече на управлението на енергията, а пилотите ще трябва да се фокусират върху това къде и кога да използват акумулираната енергия.

„Ако искаш да караш на пълна газ за дълго време, трябва да пазиш компонентите - заяви Брандъл по време на медийно събитие на Макларън. - Винаги е било така, независимо дали говорим за Стърлинг Мос и Хуан Мануел Фанджо в миналото, или за Джеки Стюарт, Греъм Хил и Джим Кларк.

„Тогава трябваше да пазим зъбни колела, задвижващи валове, карданни карета, скоростните кутии като цяло, двигатели, окачване, шарнири, съединител – винаги сме пазели нещо. Дори в страховитата турбо ера на 80-те години разполагахме с 220 литра гориво, така че вдигахме газта и се движехме по инерция брутално много през цялото състезание, защото това беше единственият начин да стигнем до финала с някаква прилична скорост или гориво.

„Веднъж останах без гориво точно преди финалната линия и загубих третото място в Аделаид, защото не бях достатъчно внимателен. Така че винаги се е налагало да пазиш нещо по пътя. Гумите са добър пример, особено в наши дни“, допълни той.

Бившият пилот, който беше съотборник на Шумахер в Бенетон през 1992 г., добави: „Всъщност смятам, че Айртон и Михаел щяха да харесат тези болиди, защото те притежаваха капацитета да използват всички инструменти, а тези, които знаеха как най-добре да ги използват и да извлекат максимума от колите, щяха да успеят.“

„Мисля, че това, което се случи, е, че грижата за каретата, спирачките и шарнирите сега се е прехвърлила към батерията, защото в много други аспекти болидите са бронирани, нали? Така че смятам, че конкретното предизвикателство се е променило, но общото предизвикателство – не.“

